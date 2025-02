“Non dormo da giorni”: Achille Lauro e il suo Festival “inaspettato”

Subito protagonista con grande gradimento, Achille Lauro ha raccontato come stia affrontando l’esperienza a Sanremo 2025.

Dopo aver “conquistato” Ema Stokholma durante un’intervista, Achille Lauro torna protagonista grazie alle performance sul palco del Festival di Sanremo 2025. L’artista si è fermato a parlare con Leggo in piazza Bresca a Sanremo dove ha allestito R.M. Confidential, un piccolo locale dal quale sembra attingere stimoli e qualche spunto.

Achille Lauro a Sanremo 2025: le emozioni

Intercettato in queste ore dopo le prime due uscite al Festival di Sanremo 2025, Achille Lauro ha raccontato come siano state le sue sensazioni dopo le esibizioni sul palco dell’Ariston e, ovviamente, quali siano le sue emozioni in relazione all’ambiente e al clima che si respira in generale in tutta la città per la kermesse.

Achille Lauro – www.donnaglamour.it

“Tutti mi cercano e tutti mi vogliono? Eh, perché non mi sono ancora tolto gli occhiali”, ha ammesso Lauro con ironia facendo riferimento ai suoi segni per la stanchezza. “Sono disintegrato sotto“, ha continuato ancora l’artista. “Se sono emozionato e se ho dormito? Non dormo. No, non dormo da due giorni“, ha detto. “Però sono fortunato perché sono abituato”.

Il rito scaramantico

Nel corso della breve intervista rilasciata, il giovane artista ha poi risposto anche ad alcune domande in merito al successo che sta avendo la sua canzone ‘Incoscienti giovani‘ che gli ha permesso di posizionarsi tra i primi cinque preferiti dei big in casa: “Non me l’aspettavo ma in generale Sanremo è sempre inaspettato. Poi il percorso che ho fatto è stato comunque bello articolato”, ha detto. Poi, su un eventuale rito scaramantico prima delle sue esibizioni, Lauro ha detto: “Ma… sono solo uno che si prepara bene prima e cerca di essere super tranquillo”. Insomma, vedremo se il cantante manterrà tale serenità anche nelle fasi finali della kermesse musicale.