Incoscienti giovani di Achille Lauro, il significato: “Fammi una carezza amore mio”

Incoscienti giovani è la canzone con cui Achille Lauro gareggia a Sanremo 2025: vediamo il significato del brano ispirato a una storia vera.

Per la sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo nei panni di Big, Achille Lauro ha pensato a una canzone molto particolare, con una melodia vintage che non è di questa epoca e si distanza un po’ dal suo stile. Si intitola Incoscienti giovani e racconta una storia realmente accaduta nella periferia di Roma. Vediamo il significato e il testo del brano.

Incoscienti giovani di Achille Lauro: il significato della canzone

Achille Lauro partecipa al Festival di Sanremo 2025 con una ballata malinconica e intensa, intitolata Incoscienti giovani. Scritta dallo stesso artista con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Daniele Nelli e Gregorio Calculli, la canzone racconta una storia vera che ha come ambientazione la periferia di Roma. Al centro della scena ci sono dei ragazzi tormentati, che si rifugiano nell’amore, l’unica ancora di salvezza quando la realtà circostante è difficile.

“E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme“.

Due persone che si incontrano, entrambi provenienti da realtà familiari difficili, delicate, ma che insieme comprendono davvero cosa sia l’amore. Eppure, quando l’anima è fragile è difficile sperare in un futuro migliore, diverso.

“Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film“.

Pensare al futuro, sognare una vita a due diversa da quella dei propri genitori: è questa la speranza dei due “orfanelli” del brano di Achille Lauro. L’artista ha descritto così Incoscienti giovani: “È ispirato a una storia vera, come tutte le mie canzoni. Trovo più facilità nel raccontare qualcosa che ho vissuto ed esiste anziché inventarmi una storia. Così si riesce ad arrivare profondamente alle persone“.

Incoscienti giovani: il testo della canzone

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera…

Continua per il testo integrale