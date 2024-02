Il significato della canzone Fino a qui di Alessandra Amoroso, il brano presentato in gara a Sanremo 2024 dalla cantante salentina.

La prima volta in gara al Festival di Sanremo non si scorda mai. Alessandra Amoroso ha scelto il 2024 per debuttare sul palco dell’Ariston non più come ospite, ma come concorrente. E lo ha fatto con una canzone in grado di rappresentare perfettamente gli ultimi anni della sua vita. S’intitola Fino a qui ed è stato scritto dalla cantautrice di Galatina e da alcuni dei suoi più fidati collaboratori prendendo anche spunto da un grande classico della musica italiana.

Fino a qui, Alessandra Amoroso: il significato del testo

Firmata dalla stessa Sandrina (con l’ausilio di J. Ettorre, F. Abbate, F. Clemente e A. F. Merli per quanto rigaurda il testo), la canzone sanremese è senza ombra di dubbio una delle più importanti nella carriera di Alessandra Amoroso. Arriva infatti dopo un periodo non di silenzio, ma di relativa tranquillità a livello discografico. Esclusi gli exploit estivi delle collaborazioni con i Boomdabash, negli anni Duemilaventi la cantante di Galatina si è regalata poche ma importanti soddisfazioni.

Su tutte la sua prima volta all’interno di uno stadio, con lo storico concerto a San Siro del 2022. Un battesimo indimenticabile seguito, nel 2024, da quello forse ancora più importante sul palco dell’Ariston di Sanremo.

In Fino a qui però non parla di tutto questo la cantautrice salentina, ma racconta la storia di una donna che ricorda la Sally cantata da Vasco Rossi. L’amore provato dalla protagonista perde così l’aura romantica tipica di molte ballate del genere, ma diventa una sorta di lunga caduta da un grattacielo metaforico, come si evince dal ritornello: “Durante il volo, piano dopo piano, mi ripeto: fino a qui tutto bene“.

Il tutto ambientato in uno scenario descritto nei primi versi, quello di una Roma notturna, in buona parte addormentata, sorprendentemente silenziosa, in una notte di pioggia malinconica che accompagna la decisione fatale della protagonista, pronta a ribellarsi a una vita che la fa sentire come “una formica che si perde tra i vicoli di questa città“.

Fino a qui, Alessandra Amoroso: il testo della canzone

Roma dorme

per miracolo,

le sue piazze,

i suoi caffè.

Caramelle anti-panico

alle 2:43…

Continua per il testo integrale