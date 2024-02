La coloratissima villa a Los Angeles di Emma Stone è in vendita: prezzo sbalorditivo per la casa dell’attrice di La La Land.

Emma Stone ha deciso di cambiare vita. O quantomeno di cambiare casa. A pochi giorni dalla vittoria dell’ennesimo premio della sua carriera, il Golden Globe ricevuto per l’interpretazione nel film Povere creature di Yorgos Lanthimos, la nota attrice, Oscar nel 2017 per La La Land, ha scelto di ‘sbarazzarsi’ della sua splendida e coloratissima casa di Los Angeles. Un’abitazione a dir poco sui generis, proprio come la sua quasi ex proprietaria.

Non si tratta infatti di una mega villa hollywoodiana, come solitamente di proprietà dei più importanti attori americani, lì sulla West Coast, nel cuore pulsante dello show business del mondo occidentale. La casa in questione è decisamente più originale, se vogliamo meno lussuosa ma non di minor valore, come dimostrato da un prezzo non proprio alla portata di tutti.

La villa di Emma Stone a Los Angeles è in vendita: i dettagli

Dimentichiamoci le super lussuose ville americane degne di una grande star. La casa di Emma Stone in questione è un bungalow stile anni Venti in stile spagnolo, ristrutturato di recente con l’aggiunta di tocchi di colore tipici del personaggio e di fantasiosi motivi floreali.

Emma Stone

Acquistata nel 2019 dall’attrice premio Oscar, la residenza è stata ingrandita, ampliando la cucina e realizzando una vera e propria guest house, senza però modificare i dettagli architettonici originali che l’hanno fatta entrare immediatamente nel cuore di Emma, tra cui degli splendidi soffitti con travi a vista o il cortile piastrellato.

Al di là di qualche piccola modifica, il bungalow è dunque rimasto lo stesso. A dare il benvenuto agli ospiti è un portoncino d’ingresso verde salvia, come le finestre. La casa si sviluppa su due piani. Al piano terra troviamo il salotto, la sala da pranzo e la cucina, con tanto di forno blu e cappa smerlata.

Una scala in legno ci porta al piano superiore, dove troviamo una camera da letto splendida e floreale, un bagno con vasca con piedini in stile inglese, un’elegante carta da parati e una finestra molto grande che affaccia sul giardino privato.

Quanto costa la casa di Emma Stone?

Pur non essendo un’abitazione regale, la villa losangelina di Emma Stone è sicuramente originale, piena di personalità. In circa 300 metri quadri permette di avere quattro camere da letto e altrettanti bagni, il tutto con alternanza tra il colore bianco della maggior parte delle pareti e i colori vivaci di molti dettagli, non solo nell’arredamento. Per poter ospitare amici e parenti non manca poi una guest house con soggiorno/cucina, camera da letto e lavanderia.

Il tutto in una zona di grande prestigio come Comstock Hills, a Wexwood. Una posizione che ne aumenta ancora di più il valore. Il prezzo di vendita presso Sotheby’s International Realty è di quasi 4 milioni di dollari.