Slitta il primo pagamento del bonus mamme lavoratrici 2024: lo sconto non è stato riconosciuto nella busta paga gennaio, ecco il motivo.

Non comincia nel migliore dei modi il 2024 per le mamme lavoratrici italiane. Nonostante fosse stato annunciato negli scorsi mesi l’arrivo già da gennaio dello sconto fiscale, presente nei provvedimenti fortemente voluti dalla premier Meloni, quelli destinati alle famiglie, lo sgravio è assente dalle buste paga di gennaio. Per sbloccare il bonus mamme lavoratrici 2024 servirà ancora qualche settimana.

Un ritardo che ha creato caos e polemiche, visto e considerato che la stessa presidente del Consiglio aveva definito proprio questa misura “la più significativa” della manovra, in quanto stabilisce che una donna che mette al mondo almeno due figli ha offerto già un grande contributo alla società. Ma cosa ha portato allora a questo slittamento clamoroso? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare.

Slitta il bonus mamme lavoratrici 2024: svelato il motivo

C’è un motivo se le mamme lavoratrici italiane non hanno trovato in busta paga a gennaio 2024 il tanto agognato sconto fiscale. Galeotta fu una circolare. A bloccare la partenza dell’agevolazione dedicata alle mamme lavoratrici con almeno due figli è stato il ritardo di una circolare che sarebbe dovuta arrivare alle aziende già da qualche settimana.

Giorgia Meloni

L’Inps doveva comunicare ai consulenti del lavoro con una circolare apposita le istruzioni per applicare il beneficio fiscale in questione, di modo che le aziende potessero capire come agire prima della realizzazione delle buste paga per il mese di gennaio.

La circolare non è però partita, con tutte le conseguenze del caso. Nonostante il disguido, c’è però poco di cui preoccuparsi. Il beneficio economico era infatti già previsto per legge dal 1° gennaio 2024, essendo stato inserito nell’ultima manovra. Quindi nella prossima busta paga utile verranno corrisposti alle aventi diritto tutti gli sconti fiscali previsti, anche quelli arretrati.

Cos’è il bonus mamme lavoratrici 2024

Con questo nome si indica una misura riconosciuta dallo stato alle mamme lavoratrici, dipendenti pubbliche o private con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) che abbiano almeno due figli. Sono escluse dalla misura le madri con un solo figlio, anche in caso di disabilità, le lavoratrici domestiche, le lavoratrici in pensione, quelle a tempo determinato, le libere professioniste, le disoccupate e le collaboratrice occasionali.

L’agevolazione consiste in una decontribuzione del 9,19% dello stipendio complessivo. In sostanza, per l’anno 2024 può arrivare fino a uno sconto di 3mila euro sui contributi previdenziali, senza limiti di reddito. Al mese, secondo le stime, le lavoratrici dovrebbero quindi trovarsi dai 70 ai 140 euro in più in busta paga.