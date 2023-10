Tutto ciò che bisogna sapere sul bonus mamma 2024: cos’è, come funziona e quali sono i requisiti per poter fare domanda.

Il governo Meloni ha posto fin dal suo insediamento grande attenzione alla genitorialità. Sono diverse le iniziative che l’esecutivo ha già realizzato per poter rendere meno gravosa la vita delle mamme lavoratrici e per poter incentivare la nascita di nuovi bambini, frenando la decrescita demografica nel nostro paese. Tra queste, trova spazio nel testo della legge di Bilancio 2024 anche il bonus mamma 2024.

Di cosa si tratta? Di uno sgravio fiscale del 100% destinato a tutte le madri italiane lavoratrici, ad eccezione del lavoro domestico. Ma come funziona questo nuovo bonus e quali sono i requisiti per potervi avere accesso?

Bonus mamma 2024: come funziona lo sgravio contributivo

Secondo quanto riportato nel testo della Manovra approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre, il bonus mamma 2024 non è altro che uno sgravio contributivo al 100% (fino a un massimo di 3mila euro annui), destinato ad aiutare le mamme italiane e a incentivare la genitorialità, l’occupazione femminile e la natalità.

Al via nel mese di gennaio 2024, il bonus interesserà le mamme che hanno due o più figli, e che saranno esonerate dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per i dipendenti sia del privato che del pubblico.

Il contributo a carico della lavoratrice sarà invece pagato dallo Stato e si ritroverà direttamente in busta paga. In sostanza le mamme lavoratrici con due o più figli non si vedranno più decurtate il loro stipendio dalla presenza di contributi previdenziali che avrebbero altrimenti dovuto pagare.

A chi spetta il bonus mamma 2024: i requisiti

Come già accennato, il bonus è rivolto alla platea delle mamme lavoratrici italiane, ad esclusione del lavoro domestico. Lo sconto sui contributi è però legato al numero di figli. Per le mamme con due figli l’esonero contributivo dura fino al raggiungimento dei 10 anni da parte del più piccolo, mentre per le mamme di tre o più figli lo sconto arriva fino ai 18 anni del figlio minore.

Ma come presentare domanda per ottenere il nuovo bonus mamma? Le donne lavoratrici non dovranno presentare in realtà domanda formale per poterlo ottenere. L’agevolazione sarà automaticamente applicata in busta paga, senza bisogno di presentare alcuna documentazione al propri datore di lavoro.

Un’iniziativa che si inserisce all’interno delle misure ideate dal governo per migliorare la situazione delle donne lavoratrici in Italia. Si affianca ad esempio alla deduzione dal 2024 pari al 120% garantita ai datori di lavoro che assumeranno donne a tempo indeterminato.

Altre misure importanti previste nella Manovra riguardano il congedo parentale di due mesi, sul totale dei sei a disposizione nei primi 6 anni di vita del bambino, con retribuzione all’80% e non al 30%. E poi ancora i fringe benefit, che saliranno fino 2mila euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, anche se nati fuori del matrimonio, adottivi o affidati.