Occhi puntati al cielo per l’eclissi di Luna di sabato 28 ottobre 2023: ecco a che ora e per quanto tempo durerà l’evento astronomico.

Gli appassionati di astronomia si sono già organizzati per assistere all’eclissi di Luna di sabato 28 ottobre 2023. L’evento sarà visibile in tutta Italia ad occhio nudo e terminerà nei primi minuti di domenica 29 ottobre. Vediamo a che ora è consigliato puntare gli occhi al cielo per godere di uno spettacolo stupendo.

Eclissi di Luna di sabato 28 ottobre 2023: sarà visibile a occhio nudo

Sabato 28 ottobre 2023 tutti gli occhi saranno puntati al cielo per ammirare una meravigliosa eclissi di Luna parziale. Considerando che stiamo parlando di un evento che si potrà gustare ad occhio nudo, appassionati di astronomia e non saranno concentrati verso l’astro più brillante, magari con la speranza di fotografare il momento perfetto da condividere sui social.

L’eclissi di luna del 28 ottobre raggiungerà la centralità, ossia il suo picco massimo, alle ore 22:15. Stando a quanto dichiarato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), il disco lunare apparirà “come morsicato dall’ombra proiettata dalla Terra“. Questo significa che il satellite non scomparirà del tutto, ma solo parzialmente e in modo più o meno accentuato rispetto all’allineamento con il nostro pianeta. Ovviamente, si tratta sempre di uno spettacolo stupendo, affascinante, come solo gli eventi astronomici sanno essere.

L’orario in cui puntare gli occhi al cielo

L’eclissi di Luna del 28 ottobre, come già sottolineato, raggiungerà il picco massimo alle ore 22:15, con circa il 10% di copertura. Sarà visibile da tutta l’Italia e il punto da osservare con attenzione, ossia quello interessato dal ‘morso’ della Terra è quello in basso a destra. L’evento astronomico durerà in totale 4 ore e 25 minuti, dalle ore 20:01 alle 00:26 di domenica 29 ottobre. Per non perdersi il passaggio ‘completo’ è consigliato alzare gli occhi al cielo intorno alle 21:35.