Achille Lauro a Sanremo conquista (anche) Ema Stokholma: il siparietto

Pronto per Sanremo 2025, Achille Lauro protagonista durante un’intervista con Ema Stokholma: ecco cosa è successo.

Dopo le questioni che lo hanno visto discutere a distanza con Fabrizio Corona, Achille Lauro torna protagonista a Sanremo 2025 con alcune interviste pre Festival. Ad attirare l’attenzione, quella rilasciata per ‘La Vita in Diretta’ ad Ema Stokholma con la quale l’artista ha scambiato delle battute decisamente “piccanti” conquistando la conduttrice…

Achille Lauro conquista tutti a Sanremo 2025

Secondo alcuni potrebbe essere tra i candidati alla vittoria del Festival di Sanremo 2025. Stiamo parlando di Achille Lauro che con la sua ‘Incoscienti giovani‘ potrebbe dare del filo da torcere agli altri big in gara alla kermesse musicale. Intanto, il cantante sembra avere già dalla sua una buona fetta di pubblico e non solo.

Ema Stokholma – www.donnaglamour.it

Con il suo solito fare molto “tenebroso” e “misterioso”, oltre che con i suoi look molto particolari, Lauro ha già lasciato il segno nei primi momenti di contorno del Festival. Oltre all’apparizione sul green carpet, infatti, il cantante ha rilasciato diverse interviste andando a conquistare ancora di più i suoi fan e portando dalla sua anche alcuni tra gli scettici.

Il siparietto con Ema Stokholma

Tra le persone che, evidentemente, sono rimaste affascinate da Lauro, anche Ema Stokholma che lo ha intervistato nelle scorse ore per ‘La Vita in Diretta’. Durante il faccia a faccia, i due si sono scambiati una serie di battute che hanno fatto emergere, nei più maliziosi, la sensazione di un certo feeling. “Devo dire che sono un paio di anni che punto Elodie, quindi spero di farci anche altre cosette”, ha detto Achille facendo riferimento alla collega cantante. Dal canto suo Ema ha rilanciato: “Io sono due anni che ti punto, come si fa?”. Una frase che è stato accolta con grande piacere da Lauro che ha risposto: “Hai il mio numero…”.