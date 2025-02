Continuano le scintille a distanza tra Fabrizio Corona e Achille Lauro per le notizie sul conto di Fedez e Chiara Ferragni. L’ultimo attacco.

Dopo gli scoop di Fabrizio Corona sui Ferragnez che hanno coinvolto anche Achille Lauro, è arrivato l’affondo dell’artista che si è espresso in modo molto diretto contro l’ex re dei paparazzi. Una reazione che, però, ha portato proprio Corona a dire nuovamente la sua attaccando ulteriormente il cantante con tanto di videoclip e pesante didascalia.

Le parole di Achille Lauro sui gossip con Fedez e Ferragni

La questione tra Fabrizio Corona e Achille Lauro è nata dopo che l’ex rei dei paparazzi aveva sottolineando come, al netto dei tradimenti di Fedez alla Ferragni, anche la stessa Chiara non era stata da meno. In questa ottica, si era parlato appunto di un presunto flirt tra lei e Lauro. Da qui, il botta e risposta con ulteriore recente sfogo dell’ex rei dei paparazzi.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del suo brano per Sanremo 2025, Lauro ha commentato i gossip sul suo conto facendo riferimento appunto a Corona. “In questo momento così bello cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei sognatori”. Achille aveva poi detto ancora: “Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.

Fabrizio Corona all’attacco di Lauro

Le frasi di Lauro, come anticipato, sono state ben udite da Corona che, sentendosi chiamato in causa, ha scelto di condividere una clip relativa all’artista e di tuonare: “Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine”. Per concludere l’ex re dei paparazzi ha terminato con un consiglio: “Prima di Sanremo guardati la puntata (di Falsissimo il prossimo 10 febbraio ndr.) Achi”.