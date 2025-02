Achille Lauro risponde al gossip sui presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez: “Lascio a chi ha solo quello per esistere”.

Lo scandalo scoppiato in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez ha coinvolto anche altre persone vicine alla coppia, tra cui Achille Lauro.

Il cantante, a distanza di giorni dalle rivelazioni, ha finalmente rotto il silenzio. A pochi giorni dal suo ritorno a Sanremo dove ritroverà Fedez, ha commentato per la prima volta le voci che lo hanno coinvolto, in particolare quelle legate alla presunta relazione con Chiara Ferragni durante il suo matrimonio con Fedez. Ma scopriamo che cosa ha detto.

La risposta di Achille Lauro al gossip

Durante una conferenza stampa, Achille Lauro ha risposto alle domande dei giornalisti, dichiarando: “In questo momento così bello cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei sognatori“.

Achille Lauro

Un chiaro messaggio che sottolinea la sua volontà di concentrarsi sulla musica e sulla sua carriera, piuttosto che sulle speculazioni mediatiche.

Il cantante ha poi aggiunto che non segue il gossip e che non lo interessa, soprattutto considerando quanto il tema della violenza sulle donne sia rilevante. La sua riflessione ha avuto toni più seri, concludendo: “Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso“.

Achille Lauro pronto per Sanremo

Nonostante le polemiche, Achille Lauro ha voluto spostare l’attenzione sulla sua carriera musicale. Ha parlato di un percorso che lo vedrà protagonista durante l’anno, dopo il Festival di Sanremo.

Il cantante ha anche rivelato che, dopo aver scelto di non cedere alle logiche del mercato e alla pressione di pubblicare a tutti i costi, ha lavorato duramente sulla scrittura, una scelta che spera verrà premiata.