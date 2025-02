La presunta amante di Fedez, Angelica Montini, aveva avuto una relazione con Francesco Monte: spunta una nuova indiscrezione.

Dopo giorni di rivelazioni shock sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez fatte da Fabrizio Corona, al centro dell’attenzione mediatica c’è finita Angelica Montini, la presunta ex amante del rapper. Mentre nelle scorse ore Gabriele Parpiglia ha rivelato che la giovane stilista milanese avrebbe lasciato l’Italia a causa dello scandalo, ora giungono nuove indiscrezioni sulla sua vita privata.

Le nuove rivelazioni riguardano la vita privata della stilista, che pare aver avuto in passato una relazione sentimentale con un altro volto noto della musica e dello spettacolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez: le passate relazioni di Angelica Montini

La stilista milanese, al centro del turbolento caso mediatico, è stata definita dall’ex re dei paparazzi come “il vero amore” del rapper, scatenando una serie di gossip che coinvolgono anche il suo passato sentimentale.

Corona ha infatti rivelato che prima di Fedez, Angelica Montini sarebbe stata legata a un altro nome noto, Andrea Damante, celebre tronista di Uomini e Donne e ex storico di Giulia De Lellis, lontano dal circuito delle celebrità milanesi, ma comunque protagonista di numerosi reality e serate in discoteca.

Andrea Damante

Tuttavia, al momento non sono giunte né conferme né smentite sul presunto passato sentimentale della stilista e dell’ex tronista.

La vita privata di Angelica Montini

Nonostante la distanza geografica e sociale, i mondi di Angelica e Andrea si sarebbero incrociati.

Oltre alla sua vita sentimentale, Angelica Montini è una figura rispettata nel mondo della moda.

Classe 1998, la giovane stilista ha studiato all’Istituto Marangoni e oggi è direttrice creativa del suo brand, Angelica Montini Studios.

Il marchio è noto per l’attenzione alla sostenibilità e alla qualità artigianale, con capi prodotti in edizione limitata. Il suo stile esclusivo ha attirato anche clienti di fama internazionale, come Damiano David dei Maneskin.