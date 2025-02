Sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025, Geppi Cucciari è pronta a stupire tutti con i suoi abiti che nascondono un importante omaggio.

Qualche giorno fa ha sorpreso i suoi seguaci mostrando in che modo si stia preparando al Festival di Sanremo 2025. Adesso, Geppi Cucciari è tornata ad attirare l’attenzione per aver svelato, in un certo senso, quali saranno i suoi look alla kermesse musicale. Come prevedibile, la conduttrice e volto tv ha optato per abiti che richiameranno alla sua Terra, la Sardegna.

Geppi Cucciari pronta a Sanremo con i suoi look

Dopo essere stata scelta da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025 dove sarà co-conduttrice nella quarta serata, Geppi Cucciari è già pronta alla kermesse musicale e non ha nascosto via social le sue emozioni. In questo senso è da leggere un recente post condiviso nel quale ha evidenziato anche la sua scelta di stile per l’occasione dell’Ariston.

Geppi Cucciari – www.donnaglamour.it

La Cucciari, tramite un contenuto condiviso su Instagram, ha dato un assaggio relativo ai suoi look per Sanremo dove vestirà creazioni esclusive di Antonio Marras per tutte le uscite sul palco dell’Ariston. Dietro a questa scelta si nasconde un messaggio chiaro e un omaggio evidente agli occhi di tutte le persone che da sempre la seguono.

Il significato degli abiti

La Cucciari ha mostrato in anteprima un bozzetto relativo ad un abito jaquard con disegno Nuraghe, uno dei motivi principali che fanno parte della collezione Primavera-estate 2025 della griffe. Nello specifico, il vestito è stato creato ad hoc per la donna e presenta un bustino steccato con scollo a conchiglia e balconcino interno in paillettes a scaglie nere. L’omaggio, ora evidente, è alla Sardegna.

“Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo. Geppi è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne. Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un nuraghe, curato in ogni dettaglio”, ha raccontato Antonio Marras. “Ho Antonio e Patrizia sempre con me nei momenti più importanti. Da 15 anni mi sono accanto. Coi loro vestiti, con la loro cura, con il loro amore per me, sul palco, ma anche quando scendo”, ha dichiarato la conduttrice.