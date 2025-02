Momento padre-figlio immortalato dai paparazzi. Le foto di Stefano De Martino in vacanza con il piccolo Santiago sono dolcissime.

Sta avendo grande successo da quanto è approdato al timone di Affari Tuoi e nonostante alcune “malelingue” contro di lui, Stefano De Martino sta procedendo in maniera spedita sia dal punto di vista professionale che personale. Vedere per credere la recente vacanza sulla neve a St. Moritz in compagnia di una persona speciale: suo figlio Santiago.

Stefano De Martino, il rapporto con Santiago

Spesso al centro di tanti rumors di cronaca rosa, Stefano De Martino è tornato sulla bocca di tutti per le recenti foto social con il suo Santiago. A mostrare il feeling tra padre e figlio ci ha pensato il settimanale Chi che ha avuto modo di scambiare anche alcune battute con il noto conduttore di Affari Tuoi e di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Quando dormo da solo occupo tutto il letto in diagonale, ma se c’è mio figlio la cosa cambia”, ha confidato Stefano a Chi facendo riferimento, inevitabilmente, anche alla separazione avuta da Belen Rodriguez, madre di suo figlio. Proprio Santiago occupa un posto speciale nel cuore del presentatore che ha spiegato sempre al settimanale. “Gli amori si compiono, a volte finiscono. L’unico che dura per sempre è quello tra genitori e figli”.

La vacanza sulla neve: le foto

Le parole di De Martino vanno a braccetto con quelle che sono state le foto scattate dal settimanale Chi che lo riguardano. Il presentatore e suo figlio hanno vissuto alcuni giorni intensi ma ricchi di gioia a St. Moritz, in Svizzera, tra discese sugli sci e divertimento. Gli scatti hanno mostrato il feeling tra i due e l’affiatamento che negli anni sembra essere decisamente cresciuto. Entrambi sono apparsi felici e sorridenti a conferma dell’ottimo rapporto che diventa sempre più forte.