Tra Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino ha fatto ironia in vista dell’ormai prossimo impegno televisivo.

Al netto dei rumors su qualche lamentela dietro le quinte, il progetto Stefano De Martino-Affari Tuoi sta andando assolutamente spedito e a gonfie vele. Ecco perché le speranze della Rai è che anche con il cambio di rete, in occasione della sua trasmissione Stasera Tutto è Possibile, sono importanti. Del programma e non solo, ha parlato proprio il conduttore in un simpatico dialogo con Fanpage.

Stefano De Martino pronto per STEP

Nel corso di un curioso e ironico faccia a faccia con Fanpage nel backstage di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino ha avuto modo di parlare del programma e dei segreti che potrebbero confermare gli ottimi ascolti anche nella nuova stagione.

Il presentatore ha subito precisato i motivi per i quali, secondo lui, il programma di Rai 2 sia sempre riuscito a portare risultati in termini di share e ascolti.

“STEP funziona perché ci siamo scelti per affinità elettiva”, ha detto. “Biagio, Herbert, Francesco, li convoco sempre con un affetto autentico”, ha spiegato ancora De Martino.

Tra le varie domande, anche qualcuna di persone. Con riferimento alla stanza inclinata del programma, ecco il quesito: “La stanza della tua vita, qualcosa che ti fa sentire in bilico?”. La risposta a Fanpage è stata: “L’essere genitore, è un equilibrio che non trovi mai, perché man mano che si va avanti, cambia la serratura. Io adesso so come fare il papà perfetto di un bambino di 11 anni, ma il prossimo mese ne compie 12 e devo ricominciare da capo”.

Stefano De Martino e i “gufi”

Per De Martino si tratta di una nuova avventura con la trasmissione già ben guidata in passato ma mai con questa “presenza” a livello mediatico visto il successo avuto con Affari Tuoi.

In questo senso, il presentatore ha detto: “Me la stanno tirando in tutti i modi, me lo faranno chiudere quel programma”, ha detto sottolineando che ci sarebbe qualche parola di troppo, quasi come una gufata.

E sul fatto che la trasmissione sarà su Rai 2 e non su Rai 1: “Le reti sono un non luogo, io non mi sono mai spostato, la Rai è tutta uguale. Io il pubblico non lo vedo nello specifico della rete a cui appartiene […]”.