“Cellulare bollente”: spuntano lamentele dietro le quinte per Stefano De Martino

Al netto del grande successo di Affari Tuoi, per Stefano De Martino ci sarebbe anche qualche piccola lamentela dietro le quinte…

Ormai è diventato il nuovo volto di punta della Rai, per il presente e per il futuro. Eppure, al netto dei grandi successi fin qui ottenuti, specie con Affari Tuoi, per Stefano De Martino sarebbero arrivate delle lamentele direttamente da dietro le quinte del noto programma dei pacchi. A rivelare il retroscena è stato Alberto Dandolo per Oggi, citato da diversi altri media.

Stefano De Martino, le lamentele ad Affari Tuoi

Il grande successo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi non è esente da qualche “giallo”. Pare, infatti, che il conduttore non sia totalmente immune da qualche critica, specie dagli addetti ai lavori che stanno dietro le quinte del programma.

Stefano De Martino

A rivelare il retroscena è stato in queste ore Alberto Dandolo per Oggi, citato da diversi media, che ha spiegato nel dettaglio la situazione dell’ex ballerino di Amici.

“Le maestranze del programma lamentano sottovoce un suo atteggiamento un filino troppo pretenzioso frutto, a loro dire, di un eccesso di perfezionismo…”, ha rivelato l’esperto su De Martino e su cosa accadrebbe nella trasmissione.

“Cellulare bollente”

Sempre Dandolo ha poi dato ulteriori piccanti retroscena che andrebbero ad incrementare la fama da “latin lover” di De Martino.

“Si sussurra che il conduttore, ed ex marito di Belén Rodríguez, continui ad essere un latin lover da manuale nonostante voglia comunicare l’immagine del padre single famiglia e lavoro”, ha detto ancora l’esperto su Oggi. Poi ha pure aggiunto un altro dettaglio: “Pare che il cellulare sia bollente…”.

Insomma, non sappiamo se effettivame le voci sul conduttore corrispondano alla realtà ma, va detto, non ci sarebbe nulla di male a voler fare il proprio lavoro al 100% e pretendere lo stesso da parte di tutti gli attori chiamati in causa. Lato personale, vale lo stesso discorso.