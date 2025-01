Paolo Bonolis: ecco quanto guadagna il conduttore di Mediaset

Ecco quanto guadagna Paolo Bonolis: è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e i suoi programmi sono spesso un successo.

Uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico è, senza ombra di dubbio, Paolo Bonolis. I suoi programmi, sia quelli sui canali Mediaset che quelli sulla Rai, si sono quasi sempre rivelati dei grandi successi, questo anche per la capacità del conduttore di attirare il pubblico grazie alla propria simpatia. Dopo gli esordi a Bim Bum Bam lo abbiamo visto a Tira & Molla, Striscia la notizia, Affari Tuoi, Domenica In, Ciao Darwin e molti altri. Certo, va detto, il suo stile di conduzione non piace a tutti e negli anni è stato al centro di diverse polemiche, anche per i suoi cachet. Ma quanto guadagna Paolo Bonolis? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Paolo Bonolis

Le ultime notizie certe riguardo gli stipendi percepiti da Paolo Bonolis risalgono al 2019, quando ha rinnovato il contratto con Mediaset: il conduttore guadagna circa 10 milioni di euro all’anno. Ricordiamo che Paolo Bonolis lo possiamo vedere alla guida del quiz show Avanti un altro (che conduce dal 2011).

Lo stipendio percepito da Paolo Bonolis è certamente aumentando nel corso degli anni, basti pensare che nel 2005, quando tornò sui canali Mediaset dopo gli anni alla Rai, firmò un contratto che prevedeva uno stipendio da 8,5 milioni di euro all’anno. Non che il suo precedente contratto con Mediaset, risalente al 1998, fosse molto diverso: all’epoca il suo compenso era di 18 miliardi di lire, diventati poi 12 miliardi nel 2001.

Certo Paolo Bonolis è uno dei presentatori più pagati del panorama televisivo italiano ma, allo stesso tempo (come abbiamo detto anche in precedenza) è anche uno dei più apprezzati e i suoi programmi fanno sempre registrare ottimi dati di ascolto, che generano grandi introiti pubblicitari.