Aria di nozze per Federica Nargi e Alessandro Matri: “Che festa sogniamo”

Si amano e hanno una famiglia bellissima ma ancora non si sono sposati. Qualcosa però si muove tra Federica Nargi e Alessandro Matri…

Sono senza dubbio tra le coppie più amate e apprezzate del momento. Stiamo parlando di Federica Nargi e Alessandro Matri che dopo la recente apparizione anche a Ballando con le Stelle della donna sono ancora più seguiti di prima. I due stanno, forse, pensando alle nozze tanto che ospiti di ‘Hot Ones Italia’ con Alessandro Cattelan hanno già ipotizzato che tipo di festa vorrebbero in caso di “sì”.

Federica Nargi e Alessandro Matri: aria di nozze

Ospiti della puntata di ‘Hot Ones Italia’ con Alessandro Cattelan, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno avuto modo di raccontare qualche dettaglio sulla loro vita di coppia che procede benissimo insieme alle loro figlie.

Federica Nargi

Quando si parla di nozze, poi, entrambi non si tirano indietro nell’affrontare l’argomento: “Abbiamo una famiglia stupenda che va al di là del matrimonio, la nostra unione è molto importante. Se dovessi però sposarmi farei una festa semplice con pochi pochi amici”, ha detto la Nargi.

Di parere diverso, invece, è stato l’ex calciatore Matri: “Io no. Io farei un festone perché avrei paura di dimenticare qualcuno”.

L’esperienza a Ballando con le Stelle

La Nargi è poi tornata sulla recente esperienza a Ballando con le Stelle che le ha dato modo di farsi vedere di nuovo dopo il tempo passato da Velina di Striscia la Notizia.

“Mi sono divertita molto!”, ha spiegato la bella Federica. “Per me è stata un’esperienza pazzesca che mi ha messo alla prova non solo a livello fisico ma anche a livello emotivo e mentale. Raccontarmi, aprirmi e lasciarmi andare era la cosa che mi spaventava di più. Sono partita con mille paure: paura del giudizio, di non essere all’altezza, di lasciare le bambine. Quattro mesi sono stati lunghissimi e ho dovuto superare molti miei limiti. Ripeto, è stata un’esperienza molto bella che mi ha cambiato”.