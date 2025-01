Pago e Serena Enardu si sposano: il toccante videomessaggio

Finalmente convoleranno a nozze Pago e Serena Enardu. L’annuncio, in un certo senso, è arrivato in televisione con tanto di videomessaggio.

Sono da tempo molto seguiti e il loro tira e molla è stato protagonista anche in diversi reality show ai quali hanno preso parte fondamentalmente per soldi. Stiamo parlando di Pago e Serena Enardu che, a quanto pare, adesso hanno deciso di fare sul serio e di volersi sposare. A renderlo noto è stato il cantante che, a ‘La Volta Buona’, ha ricevuto una sorpresa molto toccante da parte della sua futura moglie.

Pago e Serena Enardu si sposano

Dopo anni insieme, tira e molla compresi, Pago e Serena Enardu hanno deciso di sposarsi. A renderlo noto sono stati i diretti interessati. In particolare è stato il cantante che è intervenuto a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo.

Pago – www.donnaglamour.it

L’attuale concorrente di ‘Ora o mai più’ ha spiegato di aver deciso, dopo oltre dieci anni di relazione, di fare il grande passo e di fare la proposta alla sua dolce metà. “Ho fatto la proposta a Serena. Sono andato difronte ai genitori, mi sono inginocchiato e le ho fatto la proposta a Natale”, ha confessato il cantante.

“Penso sia arrivato il momento. Non abbiamo ancora deciso la data però. Appena decidiamo ve lo diremo”, ha aggiunto ancora spiegando di non aver stabilito una tempistica in questo senso.

Quello che l’uomo non si sarebbe potuto aspettare è che in diretta sarebbe poi stato mandato un videomessaggio proprio della sua futura moglie.

Il videomessaggio in diretta

Mentre Pago parlava con la padrona di casa de ‘La Volta Buona‘ proprio di nozze e della sua dolce metà, ecco arrivare un videomessaggio di Serena Enardu che, di fatto, ha confermato la volontà di convolare a nozze con lui.

“Ciao amore mio. Sono io la sorpresa, spero gradita”, ha detto la donna nel filmato. “[…] Non sai quanto è importante per me il nostro rapporto, quello che abbiamo costruito con fatica e con amore. Siamo 13 anni che stiamo insieme. A volte abbiamo disintegrato quello che avevamo costruito ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato da capo. Io adoro quello che siamo oggi e ti amo alla follia. Voglio invecchiare con te”.