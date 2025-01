“Non avevo più un euro”: l’amara confessione in tv

L’ex volto anche di Temptation Island e Grande Fratello ha raccontato il perché della sua partecipazione ai reality: parla Pago.

Una nuova occasione per sé e per la sua carriera: Pacifico Settembre, per tutti Pago, è stato tra i protagonisti della nuova trasmissione di Rai 1 ‘Ora o mai più‘. L’uomo, ex volto anche di diversi reality come Grande Fratello e Temptation Island, ha voluto rimettersi in gioco spiegando anche cosa lo abbia portato a prendere parte show in passato.

Pago, la confessione su Grande Fratello e Temptation Island

Tra i protagonisti di ‘Ora o mai più’, la nuova trasmissione di Rai 1 con Marco Liorni, c’è anche Pago. Il cantante sardo si è rimesso in gioco a livello musicale con l’intenzione di giocarsi le sue carte per avere una nuova possibilità professionale.

In questo senso, l’uomo ha ammesso di aver vissuto anche dei momenti di grande difficoltà, anche economica, che in passato l’hanno portato ad accettare di fare dei reality tra cui Grande Fratello e Temptation Island, quest’ultimo guidato da Filippo Bisciglia (in foto sotto).

Filippo Bisciglia

In un video di presentazione a ‘Ora o mai più’, Pacifico si è presentato ai telespettatori Rai raccontando appunto di volersi rimettere in gioco e ripercorrendo parte della sua carriera fino ad arrivare al momento di crisi.

Il più grande successo dell’artista è stato senza dubbio il brano ‘Parlo di te’ a cui, però, non hanno fatto seguito altre hit memorabili. Proprio per questo, l’uomo ha ammesso: “In tanti mi chiedono come mai io abbia deciso di partecipare ai vari reality e a Temptation Island. Beh, cosa devo rispondere: per i soldi, porca miseria! Quando ho fatto Temptation Island non avevo più un euro. Stiamo parlando del 2019, fatevi due conti da quanti anni erano passati dal 2005 (anno di ‘Parlo di te’ ndr) Non avevo più niente”.

L’esibizione a ‘Ora o mai più’

Nel corso della puntata di ‘Ora o mai più’, Pago ha cantato il suo brano più famoso e lo ha fatto accompagnato da colei che sarà la sua tutor durante il programma: Patty Bravo. L’esibizione, da parte dell’uomo, è stata un successo con tantissimi commenti positivi. Un po’ meno per la maestra che ha cercato di seguire “l’allievo” non ottenendo un risultato super, magari per l’emozione.