C’è Posta per Te, tradisce il marito con l’amico di famiglia. Il figlio: “Non è mia madre”

Una storia forte a C’è Posta per Te, quella di Katia che ha tradito il marito con l’amico di famiglia e di suo figlio che non riesce a perdonarla.

I telespettatori appassionati di C’è Posta per Te sono tornati ad accomodarsi davanti al piccolo schermo con la trasmissione condotta da Maria De Filippi che ha iniziato una nuova stagione. A destare particolare attenzione tra le varie storie raccontate, quella di Katia e di suo figlio Denny che non riesce a perdonare un tradimento della madre che ha lasciato il marito per stare con un amico di famiglia.

C’è Posta per Te: la storia di Katia e Denny

Nel corso della prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per te con Maria De Filippi su Canale 5, i telespettatori sono rimasti estremamente colpiti dalla storia di Katia e di suo figlio Denny. La donna ha tradito il marito con un amico di famiglia e il ragazzo non è riuscito ancora a perdonarla.

Maria De Filippi

Dopo aver aperto la busta, la signora Katia, con accanto l’ex amico di famiglia, Donato, ha provato a spiegarsi con il figlio ricostruendo la storia e chiedendo perdono: “Sei indifferente a tua mamma, io sono in lacrime. Io ho sofferto e soffro, io piango ogni giorno. Sono qua per chiederti scusa. Ritorniamo a essere mamma e figlia, non chiedo molto […]”.

Anche Donato ha provato a scusarsi ma senza trovare, dall’altra parte, un’apertura.

La posizione di Denny: “Non è mia madre”

Dopo aver ascoltato le parole dei due interlocutori dall’altra parte della busta, Denny ha preso la parola facendo capire le sue intenzioni fin da subito: “Da dove vogliamo iniziare? Da quando mi ha detto: ‘buona vita?'”, ha detto.

Poi il pensiero ancora più forte: “Quando uscivo da scuola, io andavo a mangiare da mia zia che è la mia vera mamma. Lui, invece, mi ha cresciuto”.

Quando la De Filippi ha domandato a Denny come mai avesse accettato di esserci, il ragazzo ha sottolineato il fatto che la sua scelta sia dipesa dal fatto che volesse appunto rimarcare il distacco con la donna.

A quel punto, infatti, la busta non è stata aperta. Nessun lieto fine…