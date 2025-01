“Ha sbroccato, non sta benissimo”: Anna Lou Castoldi svela come sta Morgan

Il rapporto con il padre, Morgan, e non solo: Anna Lou Castoldi protagonista di una bella intervista a tuttotondo a Verissimo.

Un rapporto importante ma che in certi momenti risulta essere ancora conflittuale. Anna Lou Castoldi, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato di suo padre, Morgan, e del momento particolare che l’uomo starebbe vivendo e che sarebbe stato confermato anche in un litigio avvenuto il giorno di Natale.

Anna Lou Castoldi e il momento del padre Morgan

Protagonista di una bellissima intervista molto intima a Verissimo, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e di Morgan, ha parlato del suo feeling con la famiglia ed in particolare, in alcuni passaggi, di quello con suo padre.

La ragazza ha spiegato che, ad oggi, Morgan non starebbe vivendo un momento felice: “Sì, sta soffrendo. So che non sta benissimo“, ha ammesso la giovane fresca di partecipazione a Ballando con le Stelle.

Morgan

“Gliel’ho detto che questo è un momento che deve prendere per se stesso, riflettere sulle sue cose. È un momento, ma non sarà per sempre così. Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare“, ha proseguito.

“Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi”, ha aggiunto ancora Anna Lou sostenendo in parte il papà.

La lite a Natale

La giovane ha anche aggiunto in merito a suo padre: “Se dovesse fare qualcosa di imperdonabile nei miei confronti, ci rifletterei. L’amore che ha per me, però, non mi ha mai fatto dubitare di non essere amata”.

In questa ottica fa sorridere ma allo stesso tempo riflette, quanto accaduto proprio di recente in famiglia: “Siamo onesti l’uno con l’altra. Al pranzo di Natale ha sbroccato, c’è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n’è andato”, ha ammesso la Castoldi. “Io mi sono alzata e gli ho detto, tu adesso ti siedi e fai il serio. Mi ha ringraziato, alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso”, le sue parole a Verissimo.