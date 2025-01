Alcune recenti accuse di “furto” di foto social a Chiara Ferragni hanno portato la nota influencer a replicare duramente. Ecco come.

Un nuovo giallo per Chiara Ferragni che nelle scorse giornate aveva condiviso degli scatti che, a quanto pare, sarebbero stati “rubati” ad alti personaggi dei social. Una situazione che ha generato diverse critiche verso la donna che, a modo suo, aveva voluto spiegare la situazione replicando con tanto di video e con alcuni commenti particolari.

Chiara Ferragni replica alle foto social “rubate”

Piccolo nuovo caso per Chiara Ferragni accusata di aver “rubato” delle foto social di altri noto personaggi del web. La donna ha deciso di rispondere per evitare che la situazione degenerasse ma, la sua replica ha suscitato nuove polemiche.

Chiara Ferragni

La Ferragni è stata pizzicata ad utilizzare delle foto non sue e si è giustificata sottolineando che abbia unicamente postato gli scatti in quanto erano per lei fonte di ispirazione. Una “difesa” che non ha convinto i più portandola a dover ulteriormente chiarire la situazione.

Tramite un filmato su TikTok, ecco un mezzo balletto di Chiara con tanto di didascalia: “Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi condividi uno slideshow con foto ispirazionali, scritte sui muri, cappelli e fragoline, case, libri, fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un’altra persona”.

Il commento “a Gesù”

A mettere ulteriore carne al fuoco su questa vicenda, i tantissimi commenti ricevuti dalla Ferragni. Uno di questi da un utente con un nickname molto speciale “Gesù”.

Tale individuo ha scritto: “Sei finita ormai”, con una emoticon della faccina triste. A questo punto, Chiara ha scelto la via dell’ironia e ha detto: “Gesù proprio da te queste parole…”. Insomma, la donna ha preso con simpatia l’intervento dell’hater provando a sdrammatizzare le parole della persona. Vedremo come si chiudere tale vicenda.