“Paralizzata all’80%. Muovevo solo gli occhi”: il dramma di Loredana Errore

Una nuova occasione per Loredana Errore protagonista a ‘Ora o mai più’ su Rai 1 dopo il dramma vissuto. Il racconto terribile.

In tanti la ricordavano per la sua partecipazione ad Amici ma la carriera di Loredana Errore, al netto delle ottime sensazioni e delle sue capacità, alla fine non è sbocciata. Tutta colpa di un terribile incidente che la ragazza ha subito e che ha rischiato di porre fine non solo alla sua carriera musicale ma anche alla sua stessa vita. A raccontarlo è stata la diretta interessata, protagonista del nuovo programma di Rai 1 con Marco Liorni, ‘Ora o mai più‘.

Loredana Errore, il drammatico incidente

Tra i vari protagonisti della nuova trasmissione di Rai 1 con Marco Liorni, ‘Ora o mai più’, come detto, è presente anche Loredana Errore che ha colto l’occasione di rimettersi in gioco dopo le tristi vicende subite che ne hanno fermato la carriera.

Marco Liorni

La ragazza ha raccontato quanto subito proprio nel momento in cui la sua carriera avrebbe potuto fare il salto di qualità: “Nel 2013, il 4 di settembre, dovevo fare un concerto in provincia di Agrigento ma tornando a casa c’era una pioggia battente, ho dato un colpo di sterzo e l’auto si cappottò, io ho visto il mondo al contrario in pratica”, ha detto l’artista.

Da qui il dramma: “Ho subito preso coscienza che le mie gambe non si muovevano ma si muovevo solo gli occhi e la testa. I medici dissero che solo la caparbietà poteva rimettermi in piedi perché ero immobilizzata all’80%“.

L’esibizione con Marco Masini a ‘Ora o mai più’

Adesso la grande occasione con il programma Rai che affianca gli artisti a big della musica nostrana. Alla Errore è stato abbinato Marco Masini con il quale la donna ha cantato ‘Ragazza occhi cielo’, un brano a lei molto caro e che è sempre piaciuto moltissimi ai suoi fan.

La cantante, come suo solito, ha messo tanta enfasi nell’esibizione e lo stesso ha fatto Masini che alla fine ha anche affermato: “Mi ha colpito tanto la sua storia e per questo per me è un piacere poter fare questo percorso con lei”.