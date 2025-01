È una delle conduttrici più amate delle televisione, la regina di Canale 5: ecco quanto guadagna Maria De Filippi.

Maria De Filippi è il volto per eccellenza di Canale 5, una delle presentatrici più amate in assoluto della televisione italiane e protagonista di tanti programmi di enorme successo, da C’è posta per te a Uomini e Donne, passando per molti altri. Un successo che non accenna a diminuire nel corso degli anni, come dimostrano i dati di ascolto dei suoi programmi. Ma quanto guadagna Maria De Filippi? Non sorprende che sia una delle conduttrici più pagate del panorama televisiva italiano, vediamo allora nel dettaglio a quanto ammontano i suoi guadagni.

Maria De Filippi: quanto guadagna a Mediaset

I guadagni di Maria De Filippi per i suoi programmi sui canali Mediaset non sono noti ma si stima che siano intorno ai 10 milioni di euro all’anno: una delle cifre più alte per quanto riguarda la televisione italiana.

Maria De Filippi

Non va però dimenticato che Maria De Filippi è anche autrice e produttrice televisiva, e ha una casa di produzione, la Fascino S.r.l, di cui è proprietaria al 50%, l’altro 50% è di proprietà di Mediaset.

Nel 2012 la Fascino S.r.l. nel 2022 ha prodotto ricavi per 75,3 milioni di euro, una cifra in un aumento rispetto agli anni precedenti. Gli utili sono stati superiori ai 12 milioni di euro.

Il quotidiano Italia Oggi a proposito dei guadagni della conduttrice ha scritto: “Se l’assemblea dei soci decidesse di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di euro per Maria De Filippi, da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari quale star assoluta del palinsesto televisivo di Mediaset”.