Volete essere tra il pubblico di C’è Posta per Te? Ecco come fare per assistere dal vivo al programma di Maria De Filippi.

C’è Posta per Te è uno dei programma più seguiti e amati di Canale 5. Non è un caso che vada in onda ininterrottamente dal 2000 e, edizione dopo edizione, continui a fare ottimi ascolti e ha incollare davanti alla TV milioni di spettatori ogni sabato sera. Tante le storie che negli anni sono state raccontate, da quelle che hanno fatto commuovere a quelle che hanno invece fatto sorridere, dalle liti alla riconciliazioni. C’è però anche la possibilità di vedere queste puntate dal vivo e non dalla TV: ecco allora come fare a partecipare come pubblico a C’è Posta per Te.

Come partecipare tra il pubblico a C’è Posta per Te

Per assistere dal vivo alle puntate di C’è Posta per Te, fino all’edizione del 2022 era necessario inscriversi al sito di Perla Promotion compilando l’apposito forma. Tutto è cambiato invece con la nuova edizione.

Maria De Filippi

Per far parte del pubblico di C’è Posta per Te 2023 e assistere dal vivo al programma di Maria De Filippi è infatti sufficiente collegarsi al portale perlapromotion.it e, quando è attivo, cliccare sull’evento a cui si desidera partecipare. Ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di quattro posti. Dopo aver effettuato la prenotazione, lo staff di Perla Promotion vi contatterà per comunicare la date e l’ora nella quale si terrà la registrazione del programma.

La partecipazione come pubblico a C’è Posta per Te è del tutto gratuita e volontaria. Inoltre ricordiamo che per regolamento è vietato portare all’intento dello studio televisivo borse, zaini, smartphone e telefoni cellulari, pochette: tutti questi oggetti vanno obbligatoriamente lasciati negli appositi guardaroba prima di entrare nello studio.

Inoltre, per prevenire il rischio di contagio da Covid, durante la registrazione delle puntate per il pubblico presente in studio è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2.

Riproduzione riservata © 2023 - DG