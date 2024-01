Ecco qual è la storia vera dietro a Hotel Europa, il film ambientato nella Germania tra la prima e la seconda guerra mondiale.

Una famiglia proprietaria di un hotel nella Germania tra la prima e la seconda guerra mondiale che, dal proprio albergo, vedono la trasformazione della società e la lotta per la sopravvivenza. E’ questa in sintesi la sintesi Hotel Europa, miniserie in due puntate che nella TV italiana arriva invece in un unico film. Ciò che lo rende particolare, però, è che è tratto da fatti realmente accaduto: vediamo allora qual è la storia vera che c’è dietro a Hotel Europa.

Hotel Europa: la storia vera dietro al film

Oltre a essere ispirato a eventi storici realmente accaduti, come l’ascesa di Adolf Hitler al potere in Germania con il suo partito nazionalsocialista, Hotel Europa si basa sui fatti accaduto a un hotel che sorgeva sulle rive del Reno, il Rheinhotel Dreesen, che nel corso del ‘900 e in particolare tra le due guerre mondiali, ha ospitato diversi figure politiche importanti dell’epoca ma anche artisti, filosofi e vari personaggi famosi a livello internazionale, come Charlie Chaplin, Marlene Dietrich e Greta Garbo.

Nelle stanze e nei corridoi dell’hotel si sono tenuti incontri che hanno poi plasmato la storia per come la conosciamo adesso. Qui, per esempio, si è tenuto l’incontro tra Adolf Hitler e Neville Chamberlain nel 1938 nel quale il leader tedesco impose l’ultimatum per l’annessione alla Germania del territorio dei Sudeti.

Il film Hotel Europa è basato su questo raccontato nel libro Das Weiße Haus am Rhein di Helene Winer. Ciò che è invece totalmente frutto della fantasia sono le storie personali dei vari protagonisti del film, anche se è vero che Fritz e Maria Dressen, come si vede nella pellicola, hanno mantenuto una corrispondenza epistolare con Hitler.