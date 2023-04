Ecco le location di Se Dio vuole, la commedia diretta da Edoardo Falcone con protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann.

Marco Giallini e Alessandro Gassmann sono i protagonisti principali di Se Dio Vuole, divertente commedia uscita nel 2015 e diretta da Edoardo Falcone. Il film ha per protagonista Tommaso, uno stimato cardiochirurgo che cerca di opporsi in tutti i modi alla volontà del figlio Andrea di abbandonare l’università per prendere la strada del sacerdozio e dentare prete. Tommaso entra così in conflitto con Don Pietro, ovvero colui che sta facendo avvicinare Andrea al sacerdozio. Vediamo ora quali sono le location del film.

Se Dio Vuole: le location del film

Dove è stato girato Se Dio Vuole? Roma è la città che ha ospitato tutte le riprese del film. Tra le location principali della pellicola c’è la chiesa che Don Pietro ristruttura con l’aiuto di Tommaso: è la chiesa di San Michele alla Tiburtina che si trova in via del Casale Cavalieri.

Alessandro Gassmann e Marco Giallini

La casa nella quale Tommaso abita con la sua famiglia ha l’ingresso in via Mecenate 59 ma la terrazza è invece quella di un altro appartamento che si trova in Piazza Adriana 10.

In Piazza Bartolomeo Romano è stata invece girata la scena in cui Don Pietro viene investito da un furgone. Una delle location più suggestive del film è il lago dove Tommaso va a meditare quando Don Pietro è in ospedale: si tratta del Lago di Martignano. Anche tutte le altre location di Se Dio Vuole sono a Roma.

Se Dio Vuole: il cast del film

Come detto in precedenza, i protagonisti principali di Se Dio Vuole sono Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Nel cast del film troviamo però anche Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Silvia Munguia e Maurizio Lops.

Riproduzione riservata © 2023 - DG