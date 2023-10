Volete anche voi giocare ad Affari tuoi e provare a vincere i 300.000 euro? Ecco come partecipare come concorrente al programma.

Affari tuoi è uno dei programmi di maggiore successo di Rai 1 tanto che, numeri alla mano, ha saputo conquistare milioni di spettatori nella fascia oraria tra il telegiornale e la prima serata, battendo anche la concorrenza dei programmi sugli altri canali, compreso Canale 5. Il gioco è semplice: un concorrente, rappresentate di una regione, deve aprire 19 pacchi, appartenenti agli altri aspiranti concorrenti e alla fine vincerà il premio contenuto nel proprio pacco. Anche voi volete partecipare come concorrenti ad Affari tuoi ma non sapete come fare? Ecco allora come inviare correttamente la propria candidatura per partecipare al programma condotto da Amadeus.

Come partecipare ad Affari tuoi come concorrente

Per partecipare come concorrente ad Affari tuoi ci sono due metodi: il primo è collegarsi al sito www.giocherai.it, una volta entrati nel sito andate sulla sezione “Gioghi in studio“, a quel punto selezionate Affari tuoi. Vi verrà poi chiesto di compilare l’apposito form inserendo tutti i vostri dati personali: non vi resta che riempire il modulo on line e cliccare su invia.

Amadeus

Ma c’è anche un altro per inviare la propria candidatura per partecipare ad Affari tuoi: vi basterà chiamare il numero di telefono 06.45789191 e seguire le istruzioni che vi verranno fornite.

Una volta inviata la vostra candidatura, l’iter per partecipare da concorrenti al programma condotto da Amadeus non è però termine: avrete infatti passare una serie di “provini”. Prima di tutto verrete contattati telefonicamente e vi verrà effettuato un’intervista dove vi verrà chiesto di presentarsi fornendo informazioni sulla propria regione di nascita, di residenza, una descrizione di voi stessi e del vostro nucleo famigliare.

Poi vi verrà chiesto di effettuare un provino videoregistrato che si effettuerà al Teatro delle Vittorie a Roma oppure da remoto attraverso la modalità on line. Ricordiamo che per partecipare come concorrenti ad Affari tuoi è necessario essere maggiorenni.