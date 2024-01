Venerdì 12 gennaio su La7 al posto della tradizionale puntata di Propaganda Live va in onda lo speciale con Augias e Barbero.

Venerdì 12 gennaio 2024 cambia la programmazione di La7 per quanto riguarda la prima serata: non c’è il tradizionale appuntamento con Propaganda Live ma, al posto della trasmissione condotta da Diego Bianchi, va in onda lo speciale con Corrado Augias e Alessandro Barbero sulla crisi internazionale. Propaganda Live tornerà regolarmente in onda, sempre al venerdì sera in prima serata, venerdì 19 gennaio 2024.

Perché non va in onda Propaganda Live?

Ma qual è il motivo per cui venerdì 12 gennaio 2024 non va in onda Propaganda Live? Lo stop al programma è dovuto a una forte influenza che ha colpito proprio il conduttore del programma, Diego Bianchi, che non avrebbe quindi potuto essere in studio come al solito. Nessun caso quindi, nessuna chiusura anticipata del programma: sono state le condizioni di salute del presentatore a costringere i vertici di La7 di rivedere i propri piani per la serata.

Per questo motivo a La7 sono stati costretti a cambiare all’ultimo il palinsesto e, considerati anche gli ultimi fatti di cronaca provenienti dal Medio Oriente dove la guerra non si ferma, si è deciso di riproporre il dialogo tra Corrado Augias e Alessandro Barbero della puntata del 4 dicembre 2023 di La torre di Babele, il programma condotto proprio da Augias (era la prima puntata del programma).

Non cambia l’orario dell’inizio della prima serata: la puntata di La torre di Babele che viene riproposta venerdì 12 gennaio 2024 andrà in onda sempre alle 21.15, lo stesso orario in cui sarebbe dovuta iniziare la puntata di Propaganda Live se Diego Bianchi non fosse stato costretto a uno stop. Ai tanti spettatori che ogni venerdì guardano Propaganda Live non resta che aspettare una settimana per tornare a vedere il programma.