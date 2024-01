Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata dell’11 gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Ieri sera sulla televisione italiana è andato in scena uno scontro tra due colossi della fiction: Doc – Nelle tue mani è tornato su Rai 1 con l’attesissima terza stagione, mentre Canale 5 ha proposto la popolarissima Terra Amara, spostando anche la Coppa Italia su Italia 1. Ad avere nettamente la meglio, è stata senza dubbio la rete ammiraglia della Rai: il ritorno del dottor Andrea Fanti – interpretato da Luca Argentero – e di tutta l’équipe del Policlinico Ambrosiano è infatti stato accolto con un grandissimo risultato di ascolto. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di giovedì 11 gennaio 2024.

Luca Argentero

Ritorno col botto per ‘Doc – Nelle tue mani’: i risultati degli ascolti

Si riconferma il successo della serie tv di 1 Rai Doc – Nelle tue mani: i primi episodi della terza stagione, che hanno visto il cast originale – Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e non solo – affiancato da alcune new entry – su tutti, Giacomo Giorgio (Ciro di Mare Fuori) – ha realizzato un ascolto medio di 5.113.000 telespettatori, conquistando il grande risultato del 26,9% di share e vincendo così la serata. Al secondo posto, troviamo invece i quarti di finale di Coppa Italia (Juventus-Frosinone), in onda su Italia 1, che hanno tenuto incollati 3.145.000 telespettatori, con il 14,3% di share. Canale 5 si piazza al terzo posto: la sua Terra Amara ha appassionato 2.695.000 telespettatori, per uno share del 14%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4, il talk show Dritto e Rovescio ha registrato uno share del 6,3% con un totale di 968.000 telespettatori, mentre il programma di attualità di La7 Piazza Pulita ha ottenuto il 4,9% di share, con 761.000 telespettatori. Rai 2 ha proposto il film dal cast stellare Cena con delitto – Knives out, che ha totalizzato 723.000 telespettatori e il 3,7% di share, mentre la pellicola in onda su Rai 3, L’Accusa, è stata scelta da 488.000 telespettatori, pari al 2,5% di share. Ancora, Nove con il suo Comedy Club, ha mandato in onda lo show di Giuseppe Giacobazzi Noi. Mille volti e una bugia, che ha ottenuto il 2,1% di share e 392.000 telespettatori. Infine, il programma con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito Quelle brave ragazze 2 ha registrato l’1,8% di share, con 389.000 telespettatori.