Ecco le location di Nessuno mi può giudicare, divertente commedia con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova.

Tra i premi cinematografici più prestigiosi che vengono assegnati in Italia ci sono certamente i David di Donatello. Tra le attrici che lo hanno vinto, nella categoria Migliore attrice protagonista, c’è anche Paola Cortellesi, nel 2011, per Nessuno mi può giudicare, una divertente commedia diretta da Massimiliano Bruno (che per questo film è stato anche candidato ai David di Donatello come Miglior regista esordiente). Vediamo ora insieme quali sono le location di Nessuno mi può giudicare.

Nessuno mi può giudicare: le location del film

Nessuno mi può giudicare è ambientato a Roma ed è stato anche girato nella Capitale. Tutto il film, infatti è stato girato nella città di Roma: il primo ciak è stato battuto dal regista Massimiliano Bruno il 6 settembre del 2010, le riprese sono poi terminate l’1 gennaio del 2011.

PAOLA CORTELLESI

All’inizio del film Alice, il personaggio interpretato da Paola Cortellesi, abita in una villa al Circeo, dove si trova la villa? A Roma, in via Cristoforo Colombo e, oltre che per Nessuno mi può giudicare, è stata utilizzata come location anche per Outing – Fidanzati per sbaglio.

Dopo la morte del marito la protagonista si trasferisce in un quartiere di periferia dove conosce Giulio, che gestisce un Internet Point che nella realtà si trova in via Ugento al Quarticciolo. In Via Manfredonia troviamo invece il modesto appartamento dove si trasferisce Alice con il figlio. L’attico di Eva, dove impartisce lezioni di seduzioni ad Alice, si trova invece in Via del Fagutale, a due passi dal Colosseo.

Nessuno mi può giudicare: il cast del film

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Nessuno mi può giudicare è Paola Cortellesi che interpreta il ruolo di Alice, una donna benestante che dopo la morte del marito si ritrova a fare la escort per ripianare tutti i debiti.

Alice diventa escort anche su consiglio della “collega” Eva, che è interpretata da Anna Foglietta (che è stata anche lei candidata al David di Donatello, come Migliore attrice non protagonista). Ruoli importanti nel film li hanno anche Raoul Bova e Rocco Papaleo.

Nel cast di Nessuno mi può giudicare ci sono poi anche Hassani Shapi, Giovanni Bruno, Valerio Aprea, Caterina Guzzanti, Pietro De Silva e Dario Cassini.

