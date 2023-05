Scopriamo cosa c’è da sapere su Rocco Papaleo: le origini, il teatro e la vita privata dell’attore che voleva diventare insegnante di matematica.

Rocco Papaleo originario della Lucania, è un famoso e amato attore comico italiano. Si trasferisce a Roma da giovane, pensando di diventare un insegnante di matematica, ma invece grazie a un’amica si appassiona di arte e di teatro. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 1985, e ben presto inizia a collaborare con alcuni dei più noti volti del cinema italiano (tra cui Leonardo Pieraccioni). Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore, dalle curiosità alla sua vita privata.

La biografia di Rocco Papaleo

Nasce a Lauria, in provincia di Potenza, il 16 agosto 1958. Il padre Giacomo è un impiegato delle poste e la mamma Giacomina è casalinga. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico si trasferisce a Roma dove inizia gli studi in ingegneria, per poi passare a matematica. Rocco sognava di stare dietro la cattedra, non dietro la cinepresa, ma grazie ad una sua amica che lo iscrive di nascosto, inizia un corso di recitazione e decide di abbandonare gli studi.

Rocco Papaleo

Comincia dunque dal teatro, finché alla fine degli anni Ottanta esordisce in televisione, dapprima nel varietà su Canale 5 Ewiva nel 1988, poi nella fiction Classe di Ferro. La sua carriera sul grande schermo ha inizio invece nel 1989 con il film Il male oscuro. Grazie alla sua bravura viene notato da Leonardo Pieraccioni e con lui parteciperà a numero film cult del cinema italiano tra cui I laureati, Il paradiso all’improvviso e Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Nel 2010 inizia la sua carriera anche da regista con il suo primo film Basilicata coast to coast grazie a cui ottiene il David di Donatello e il Nastro d’Argento. Diventa anche conduttore, al fianco di Gianni Morandi, per il Festival di Sanremo 2012. Nel 2023 esce Scordato in cui Papaleo è sia regista che interprete. Una carriera ricca di successo, ad oggi Rocco ha recitato in più di 50 film e in 6 fiction e ha diretto 4 film come regista.

La vita privata di Rocco Papaleo

Rocco Papaleo è stato sposato con la collega scenografa svizzera Sonia Peng, i due hanno divorziato ma hanno ancora un bellissimo rapporto. L’artista aveva infatti dichiarato in un’intervista a Vanity Fair: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. La coppia ha avuto un unico figlio, Nicola Papaleo.

Nel 2016 era uscita l’indiscrezione che avesse una fidanzata, ma Rocco non ne ha mai rivelato il nome. Pare dunque che tenga moltissimo alla sua vita privata e alla sua riservatezza.

Dopo la sua giovinezza in Basilicata e più di 40 anni trascorsi a Roma, Rocco ha deciso di trasferirsi a Torino verso gennaio del 2017. Non ci sono motivi di lavoro dietro la sua scelta, ma a conquistarlo è stata la pace, la raffinatezza e lo spirito verde della città. Fu proprio la ex moglie a fargliela conoscere, quando per motivi di lavorò lo portò a Torino, e tra lui e la città fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Quanto guadagna Rocco Papaleo

Come tanti altri attori italiani del suo calibro, i compensi di Rocco si aggirano tra i 200mila e i 400mila euro a film. Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, invece, il cachet fu di 150 mila euro.

6 curiosità su Rocco Papaleo

In un’intervista a Le Invasioni Barbariche, ha raccontato di aver iniziato a fumare con sua madre di nascosto da suo padre. Insomma, Rocco Papaleo e Giacomina Palmieri avevano un rapporto di grande complicità!

Durante la sua carriera di studi tra gli amici è sempre stato quello col ruolo da “buffone”: “A un certo punto, se l’assistente percepiva un calo d’attenzione da parte dei presenti, sistematicamente mi rivolgeva una domanda, io sparavo una cavolata, tutti ridevano, e poi si ricominciava”, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano.

È tifoso della Roma.

Sa suonare la chitarra. La sua prima chitarra l’ha acquistata a metà con un suo amico, e ha imparato a suonarla da autodidatta.

Si vocifera che vada pazzo per le camicie dalle fantasie originali e che siano uno dei capi che indossa di più!

Artista poliedrico, Rocco ha anche fatto il doppiatore e il musicista. Con la BMG ha pubblicato Che non si sappia in giro, nel 1997, mentre nel 2012 con Sony è uscito La mia parte imperfetta.

