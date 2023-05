Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sonia Peng, la scenografa svizzera che è stata sposata con Rocco Papaleo.

Sonia Peng è una scenografa che è stata sposata con l’attore Rocco Papaleo e che con lui ha avuto suo figlio, Nicola. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Sonia Peng: la biografia e la carriera

Nata a Bellinzona, in Svizzera, il 22 aprile 1965 (sotto il segno zodiacale del Toro) Sonia Peng è una scenografa. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Milano e si è diplomata nel 1988. Ha lavorato come assistente scenografa e, tra il 1989 e il 1992, si è dedicata alla realizzazione di alcuni spot pubblicitari. Ha lavorato come scenografa anche per il cinema e la tv, ed è stata responsabile di scena per film come L’ultimo padrino e Paolo Borsellino.

Sonia Peng

Ha lavorato come scenografa anche in alcuni film del suo ex marito, Rocco Papaleo.Non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi e la scenografa ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Sonia Peng: la vita privata

La scenografa è stata sposata con l’attore e regista Rocco Papaleo, padre di suo figlio Nicola. Lo stesso Papaleo ha confessato che lui e l’ex moglie avrebbero mantenuto buoni rapporti e che avrebbero continuato a vivere nello stesso palazzo, a Roma, così da poter stare entrambi vicini al loro figlio.

“Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”, ha confessato a Il Gazzettino. La storia tra i due sarebbe sbocciata sul set di Basilicata Coast to Coast e a Vanity Fair l’attore avrebbe confessato che l’unione sarebbe finita perché “non c’era più l’emozione”. Non è dato sapere se Sonia Peng sia impegnata sentimentalmente o se sia single, e non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata.

Sonia Peng: le curiosità

– Ama il mare, i fiori e la natura.

– Ha un cane e un gatto, spesso presenti nei suoi scatti su Instagram.

– Le piace cucinare.

