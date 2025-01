Chiara Ferragni, la foto con Vittoria scatena la polemica: “Non è lei!”

Chiara Ferragni nella bufera social per una foto condivisa insieme alla figlia Vittoria: “Non è lei!”, gli utenti insorgono.

Una nuova polemica ha colpito Chiara Ferragni, e tutto per via di una foto condivisa sul suo profilo Instagram. La famosa influencer condivide costantemente con i fan attimi della sua vita privata, ma c’è stata una foto che ha attirato l’attenzione degli utenti.

La foto in questione ritrae una donna bionda con in braccio una bambina, anche lei bionda, in un’apparente scena di dolcezza. A uno sguardo poco attento si direbbe che si tratta dell’influencer e della figlia Vittoria, a spasso per Milano, eppure non è così. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni “beccata”: di chi è la foto

La donna ritratta nella foto sembrerebbe essere Iris de Richermont, un’utente con un profilo Instagram modesto, ma che ha pubblicato video in cui indossa gli stessi abiti e il cappello visti nella foto postata dalla Ferragni.

Questa coincidenza ha scatenato molte domande e critiche online, portando alcuni a chiedersi perché Chiara abbia deciso di condividere questa immagine.

Chiara Ferragni posta questa foto, lasciando intendere che si tratti di lei e sua figlia… e invece facendo una ricerca sul web si scopre che non è lei … ma che senso ha ? #influcirco https://t.co/duiQwgX9vJ pic.twitter.com/oCnAdvHYih — E∫⊤∈R ∈ Fa ⊤⊤a (@signorina_zen) January 7, 2025

Tra i tanti utenti che hanno criticato la scelta, qualcuno ha insinuato che l’influencer abbia lasciato intendere deliberatamente che si trattasse di lei e di sua figlia. “Ma che senso ha?” ha scritto un’utente su X, sintetizzando il pensiero di molti. Per placare la polemica, Ferragni avrebbe limitato i commenti sotto il post, ma il mistero sul motivo dietro questa scelta resta.

Chiara Ferragni: strategia o distrazione

Non è chiaro se la Ferragni abbia voluto lanciare un messaggio o semplicemente commesso un errore, ma questa vicenda dimostra ancora una volta come ogni sua mossa venga analizzata nei minimi dettagli dai follower e dai media.

La foto resta visibile sul profilo dell’influencer, continuando a far discutere e alimentare il dibattito.