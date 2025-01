Grande Fratello, abbandono shock: “Lascio la Casa”

Colpo di scena inaspettato al Grande Fratello: abbandono shock durante l’ultima puntata del reality, i motivi.

La ventunesima puntata del Grande Fratello è stata segnata da un colpo di scena: Jessica Morlacchi, cantante e concorrente del reality show, ha deciso di abbandonare la Casa. La scelta arriva dopo l’annuncio di provvedimenti disciplinari presi contro di lei, Helena Prestes e Ilaria Galassi per comportamenti inappropriati durante la settimana.

Ma l’annuncio di voler abbandonare la casa ha sorpreso tutti. Che cosa è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: la decisione dopo il confronto con Signorini

Jessica, apparsa visibilmente contrariata dal provvedimento disciplinare, non ha voluto attendere il risultato del televoto d’ufficio, e ha invece optato per l’uscita immediata. “Sono dieci giorni che voglio andare via perché non sto bene” ha dichiarato, aggiungendo che questa situazione le ha confermato di non trovarsi a suo agio nel contesto del gioco.

Qui il video dell’annuncio.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha chiarito ai concorrenti che nessuno è obbligato a rimanere nella Casa. Jessica ha approfittato di questa possibilità per esprimere il proprio malcontento.

La gieffina ha, inoltre, sottolineato come, nonostante le critiche ricevute, abbia sempre evitato comportamenti fisici aggressivi.

La reazione degli altri concorrenti

Il pubblico in studio e a casa ha reagito con sorpresa e disappunto, mentre il conduttore ha ribadito l’importanza di mantenere un clima rispettoso.

I coinquilini della Casa hanno cercato di farle cambiare idea, ma senza successo. Mariavittoria Minghetti e Pamela Petrarolo hanno provato a persuaderla, invitandola a riflettere, mentre Lorenzo Spolverato le ha suggerito di prendersi del tempo per valutare meglio la situazione. Tuttavia, Jessica è rimasta ferma nella sua decisione e ha lasciato definitivamente il gioco.

Questa scelta segna un momento di svolta nel reality, che si avvicina sempre più alla fase finale. Resta da vedere come gli altri concorrenti affronteranno le tensioni e i cambiamenti all’interno della Casa.