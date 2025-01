Licia Colò, la figlia: “Cresciuta con nonna, mamma non c’era ma…”

Ospiti a La Volta Buona, Licia Colò e sua figlia hanno raccontato il loro rapporto. Non sono mancate alcune sorprese…

Sono state ospiti del salotto di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 e hanno raccontato il loro bellissimo rapporto maturato e cambiato con gli anni. Stiamo parlando di Licia Colò e di sua figlia Liala. Proprio la ragazza ha ammesso di essere cresciuta anche senza la presenza fissa della nota conduttrice ma di aver potuto contare su sua nonna.

Licia Colò e il rapporto con la figlia

Intervenute a ‘La Volta Buona’, Licia Colò e sua figlia Liala hanno avuto modo di raccontare alcune particolarità del loro forte legame che, nel corso del tempo, si è fatto sempre più forte.

Soprattutto la giovane ha svelato inediti retroscena legati alla sua infanzia e al fatto di essere figlia del noto volto del piccolo schermo.

Licia Colò

La ragazza ha spiegato di essere cresciuta anche senza la presenza fissa di sua madre che, evidentemente, era molto impegnata con il lavoro: “Io non ho sofferto l’assenza di mamma, ero sempre con persone che mi volevano bene. Con i nonni mangiavo sul divano, davanti alla tv. Crescendo io e mia mamma siamo diventate ottime amiche”.

Liala ha vissuto delle problematiche da piccola legate al fatto di essere ‘la figlia di’: “Da piccola mi prendevano in giro perché ero figlia di Licia Colò, per loro ero una persona privilegiata, maleducata, che era incapace in tutto… Andavo in una scuola privata, ma sono stata trattata molto male, ho vissuto il vero bullismo”.

La curiosità sul nome

La Colò ha raccontato a ‘La Volta Buona‘ il suo feeling speciale con la figlia che, a quanto pare, la critica spesso per il modo di parlare e anche per gli outfit.

Poi ecco svelata anche una curiosità sul nome: “Il significato è meraviglioso ma quando ero più piccola non riuscivo ad apprezzarlo; non riuscivo a vedere questa unicità. Crescendo ovviamente la percezione è cambiata”, ha detto la ragazza. La Colò ha quindi spiegato il significato: “Liala, il suo nome, nasce da ‘Li’, per Licia, ‘Al’ per Alessandro, suo papà e ‘A’ come Always”.