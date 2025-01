Villa Matilda, Fedez allo scoperto: la verità sulla vendita

Dopo le notizie sulla presunta vendita di Villa Matilda da parte di Fedez, ecco la verità da parte dell’ufficio stampa del rapper.

Ci sono novità in merito alla tanto discussa presunta vendita di Villa Matilda, la residenza sul lago di Como, a Pognana Lario, di proprietà di Fedez. Nei giorni scorsi era stata diffusa l’indiscrezione a proposito della cessione dell’immobile comprato inizialmente dalla coppia, ora ex, composta dal rapper e da Chiara Ferragni. A quanto pare, però, le cose non starebbero in questo modo.

Fedez, smentita la vendita di Villa Matilda

Fedez ha smentito la notizia della vendita di Villa Matilda, la residenza sul lago di Como, a Pognana Lario, comprata in passato insieme all’ex moglie Chiara Ferragni. L’indiscrezione era circolata nei giorni scorsi, ma a quanto pare, non sarebbe veritiera. Almeno non secondo quanto affermato in queste ore dallo staff del rapper.

Fedez

Secondo quanto si apprende dallo staff del rapper in una nota ufficiale ripresa in queste ore anche dal Corriere della Sera, “Si tratta di notizie false. Villa Matilda infatti non è stata ad oggi venduta. Villa Matilda è sul mercato solo da fine maggio, inizio giugno 2024 e non da un anno”. E ancora: “Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è ben maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”.

Lo sfogo della madre del rapper

Le parole dello staff di Fedez arrivano a seguito di un’altra sorta di smentita che era arrivata da parte di sua madre, Annamaria Berrinzaghi.

In una storia Instagram, la donna, infatti, aveva pubblicato un articolo che riportava la notizia della presunta vendita della villa, accompagnandolo con un commento secco e critico: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali? Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

A questo punto non resta che attendere che sia lo stessa Federico a fare ulteriore chiarezza sul mistero di Villa Matilda che, a quanto pare, quindi, sarebbe ancora di sua proprietà e non sarebbe stata venduta a nessuno.