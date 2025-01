Novità per la famosa Villa Matilda, la mega dimora acquistata in passato da Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper l’avrebbe venduta.

Dopo mesi di discussioni e indiscrezioni su Villa Matilda invenduta, ecco l’indiscrezione: Fedez sarebbe finalmente riuscito a concludere la vendita della lussuosa dimora sul Lago di Como che aveva acquistato insieme all’ex moglie Chiara Ferragni poco prima della loro separazione. La notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5.

Fedez, venduta Villa Matilda?

Secondo quanto si apprende da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5 citato da svariati media, Fedez avrebbe finalmente concluso la vendita della famosa Villa Matilda.

Fedez

La villa, situata a Pognana Lario, era stata acquistata dal rapper e da Chiara Ferragni nel dicembre 2023 per circa 5 milioni di euro. Dopo la separazione, l’artista aveva deciso di mettere in vendita la proprietà, inizialmente proponendola ad un prezzo di circa 10 milioni di euro visti i tanti lavori effettuati e i miglioramenti. Tuttavia, la vendita si è rivelata più complessa del previsto, con almeno dieci potenziali acquirenti che avrebbero declinato l’offerta, principalmente a causa della somma elevata e di alcune caratteristiche strutturali della villa non ritenute ottimali, come l’accessibilità limitata solo via barca.

La fine di un capitolo

Nonostante queste difficoltà, a quanto pare, dopo un anno di trattative, Fedez è riuscito a trovare un compratore per Villa Matilda. I dettagli sulla transazione – presumibilmente seconto QuiComo avvenuta per una somma di denaro tra i 10 e i 16 milioni – e l’identità del nuovo proprietario non sono stati resi noti.

La vendita della villa, se confermata, rappresenterebbe simbolicamente la chiusura di un altro capitolo significativo nella vita dell’artista e di quella di Chiara Ferragni, ormai sua ex moglie. A questo punto non resta che attendere eventuali conferme o smentite sull’argomento che, certamente, non passerà inosservato. Chissà se Federico vorrà dire qualcosa in merito o preferirà iniziare a concentrarsi su Sanremo 2025 dove sarà presente tra i big in gara con il brano ‘Battito’