Dopo Dorina Giangrande e Fabiola Sciabbarrasi, Amanda Bonini è stata l’ultima compagna di Pino Daniele, rimasta al suo fianco fino alla fine: tutto sul suo conto!

Amore e musica hanno segnato la vita privata di Amanda Bonini, ultima delle tre donne di Pino Daniele che è rimasta con lui sino alla fine dei suoi giorni. Per lei, il cantautore aveva rimesso in discussione molte delle certezze che lo avevano reso felice sino all’incontro con la splendida viterbese. Un legame vissuto a vele spiegate, giorno dopo giorno. Vi sveliamo chi è l’ultima compagna del compianto artista.

Amanda Bonini, chi è: biografia e carriera

Originaria di Viterbo, classe 1965, biondissima e bellissima, con un sorriso che scalda il cuore: è questo il primo ritratto che emerge dell’ultima donna al fianco di Pino Daniele, compagna sino alla fine dei suoi giorni, sino alla morte avvenuta il 4 gennaio 2015. Secondo quanto riportato da DiLei, la donna avrebbe una figlia.

Amanda ha iniziato la sua storia d’amore con il bluesman all’età di 50 anni, e per lei Pino Daniele avrebbe perso la testa tanto da lasciare la seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi, e trasferirsi con la nuova fiamma nella residenza romana in cui avrebbe dovuto convivere con moglie e tre figli (Sara, Sofia e Francesco Daniele).

Era il 2014, e molto di quel nuovo amore sarebbe finito nel tritacarne mediatico sino dopo la morte del cantautore.

In merito alla sua professione, sappiamo che Amanda è una maestra di scuola elementare.

La vita privata

Della vita privata della donna, sappiamo solo la parentesi legata al noto cantante. Dopo essere stati paparazzati in vacanza da Novella 2000, nell’estate del 2013, Amanda Bonini e Pino Daniele sono usciti allo scoperto e il cantante ha deciso di vivere con lei la storia d’amore che lo avrebbe reso felice sino alla fine della sua vita. Pino Daniele la dipingeva come “l’anima gemella”.

In una delle sue ultime interviste rilasciate prima della morte, l’artista aveva definito Amanda come una donna all’antica: “La mia nuova compagna è all’antica come me. Dopo due famiglie non smetto di credere nell’amore perché se smetti di crederci non vivi più. E poi non sono uno che consuma l’attimo, ho bisogno di un futuro fatto di certezze”.

Ai microfoni del Corriere della Sera, Pino Daniele aveva così commentato la relazione tra lui e Amanda Bonini: “È la seconda separazione? Sono come Enrico VIII“.

Proprio per la morte del compagno, la donna è finita al centro di una campagna d’accuse mossa, come riporta DiLei, dalla seconda ex moglie del cantante: nel 2015, la Sciabbarrasi aveva chiesto di indagare sulla morte di Pino Daniele, su quegli ultimi istanti e sulle eventuali responsabilità dell’allora compagna nel non portarlo in ospedale ma dal medico.

In un’intervista ripresa anche da Il Messaggero, Amanda aveva così commentato: “Pino era perfettamente cosciente e continuava a chiedere di salire in auto per raggiungere l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Era convinto che solo l’équipe del suo cardiologo lo avrebbe salvato. Lui, e nessun altro, diceva, conosce le condizioni del mio cuore, sa come intervenire. Lo paragonava a quei meccanici che smontano e rimontano per anni lo stesso motore in cui altri non riuscirebbero mai più a raccapezzarsi”.

Chi era Pino Daniele

Pino Daniele, nato a Napoli il 19 marzo 1955, è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano, nonché una delle figure più importanti della musica italiana contemporanea. Originario del capoluogo campano, è noto per il suo stile unico che mescolava diversi generi musicali: blues, jazz, rock e musica tradizionale napoletana.

Tra i suoi album più celebri ci sono: “Terra mia” (1977), che contiene la famosa “Napule è”, un inno alla città di Napoli. E poi ancora, “Nero a metà” (1980), considerato uno dei capolavori della musica italiana.

La sua ultima apparizione risale al 31 dicembre 2014, quando si esibì per l’ultima volta a Courmayeur, durante il programma L’anno che verrà. Il 4 gennaio 2015, il cantante fu vittima di un infarto che non gli diede scampo, lasciando così un enorme vuoto nel panorama musicale italiano ed a livello umano.

Le curiosità su Amanda Bonini

– Amanda e Pino si trovavano a Magliano, in Toscana, quando il cantante accusò il malore.

– Amanda ha raccontato il momento esatto in cui ha capito che il compagno non c’era più: “Durante il drammatico viaggio, in cui ho guidato a velocità elevatissima, Pino è rimasto vigile, mi ha tenuto la mano per tutto il tempo, fino a quell’ultima doppia stretta, l’estremo saluto, il suo ciao”.

– Amanda si è raccontata nel libro di Pietro Perone dal titolo “Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò”, a dieci anni dalla morte del cantautore.

– Non risulta attivo un suo profilo Instagram ufficiale.