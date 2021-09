Daniela Serafini è la mamma della showgirl Ilary Blasi. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua vita privata.

Daniela Serafini è la madre di Ilary Blasi. Da sempre è al fianco della famosa showgirl e delle sue sorelle, anche se ha sempre preferito vivere in disparte dal mondo dei riflettori. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sul suo matrimonio con Roberto Blasi passando per alcune curiosità.

Chi è Daniela Serafini: la biografia e la carriera

Daniela Serafini è nata a Frontone, nelle Marche, ma si è ben presto trasferita a Roma dove per anni ha svolto il lavoro di vigilessa tra le strade della Capitale.

Ilary Blasi

Pur essendo sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo è nota per la celebrità ottenuta da sua figlia Ilary, showgirl e moglie di Francesco Totti. Mamma Daniela ha sempre incoraggiato la conduttrice a seguire i propri sogni e le è stata al fianco anche durante il suo debutto in tv (proprio lei l’avrebbe accompagnata ai suoi primi provini).

Daniela Serafini: la vita privata

Sposata con Roberto Blasi, ha avuto tre figlie: Silvia, Ilary e Melory. La famiglia è da sempre molto unita e Daniela Serafini ama trascorrere il suo tempo libero con le tre figlie e i suoi adorati nipotini. I suoi nipoti sono in tutto 6: Stella e Nicole (figlie della primogenita Silvia), Cristian, Chanel e Isabel (figli di Ilary e Francesco Totti) e Jolie (primogenita della sua figlia più piccola, Melory).

Daniela Serafini: le curiosità

– Ilary Blasi ha confessato di avere un rapporto conflittuale e allo stesso tempo unico e speciale con sua madre: “Fra noi non c’è mai stato un rapporto conflittuale. Non si intromette nelle mie cose, ma se mi viene un dubbio e mi devo confrontare, la prima persona che chiamo è lei. Ci ha sempre dato libertà, stando però al nostro fianco: è come “un materasso”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

– Spesso è stata paparazzata in compagnia delle figlie mentre faceva shopping per le vie di Roma.

– È estremamente somigliante a sua figlia Ilary.

– Su Instagram ama condividere con i fan le foto delle sue vacanze in compagnia della famiglia.