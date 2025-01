Flavio Montrucchio: ecco quanto guadagna il conduttore di Primo Appuntamento

Ecco quanto guadagna Flavio Montrucchio, il conduttore di Primo Appuntamento e di altri programmi in onda su Real Time.

Sono trascorsi molti anni da quando abbiamo iniziato a conoscere Flavio Montrucchio: la sua prima apparizione televisiva è stata nel 2001, quando partecipò e vinse la seconda edizione del Grande Fratello. Da quel momento è decollata la sua carriera nel mondo dello spettacolo, prima si è affermato come attore, poi nel ruolo di presentatore. Oggi è uno dei conduttori di punta (e più amato dal pubblico) di Real Time e il suo programma di maggiore successo è, senza ombra di dubbio, Primo Appuntamento. Ma quanto guadagna Flavio Montrucchio? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Flavio Montrucchio

Lo stipendio percepito da Flavio Montrucchio per il suo lavoro di conduttore televisivo non è mai stato comunicato ufficialmente. Secondo alcune indiscrezioni, però, il presentatore torinese per ogni puntata condotta di Primo Appuntamento riceverebbe un compenso compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Flavio Montrucchio

Il numero di episodi di ogni stagione di Primo Appuntamento è variabile e in questi ultimi anni è sempre oscillato tra le i 20 e i 30. In più bisogna considerare che Flavio Montrucchio conduce anche i vari spin-off del programma, come Primo Appuntamento Crociera (anche se, va ricordato, il programma è andato per ora in onda solamente in due edizioni anche se ufficialmente non è stato cancellato e quindi potrebbe essere riproposto con nuovi episodi).

Insomma, si può presumere che il conduttore guadagni all’anno una cifra compresa tra i 200.000 e i 300.000 euro per il suo lavoro da presentatore su Real Time. Oltre che alla guida di Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio in questi anni lo abbiamo visto anche presentare su Rai 2 il game show culinario Cook40′ ma non è noto quanto abbia percepito dalla tv pubblica per presentare questo programma.