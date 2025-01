“Disperata”: brutta sorpresa a casa per Federica Nargi, cosa è successo

Curioso momento social per Federica Nargi di ritorno nella sua abitazione a Milano. Ecco la brutta sorpresa trovata.

Dopo gli impegni lavorativi a Ballando con le Stelle e le successive vacanze con il resto della famiglia, Federica Nargi ha fatto ritorno nella propria abitazione a Milano. L’ex Velina, però, ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa ben mostrata via social anche da parte del suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Matri…

Federica Nargi, la sorpresa nella casa di Milano

Federica Nargi, ex Velina, è tornata a casa a Milano dopo diversi giorni trascorsi fuori città. Ad attenderla, però, non ci sono stati solo i calorosi abbracci delle sue figlie Sofia e Beatrice, ma anche una sorpresa decisamente inaspettata che riguarda in particolare la pulizia della dimora…

Infatti, appena rientrata, la Nargi ha trovato il pavimento in legno e le poltrone in pelle del suo elegante appartamento con i segni indelebili dei pennarelli colorati.

Federica Nargi

A condividere il particolare momento è stata la stessa Federica, anzi, il compagno Alessandro Matri. L’ex calciatore ha deciso di trasformare questo piccolo incidente domestico in un simpatico siparietto social. Tra sorrisi e ironia, l’ex Velina si è subito messa all’opera per cercare di rimuovere le macchie, mostrando ai suoi follower le sue doti di smacchiatrice improvvisata.

In alcune Instagram stories, la Nargi ha ironizzato sulla sua nuova attività di pulizie straordinarie, coinvolgendo i fan con battute e commenti divertenti.

Il siparietto social

“Mamma è disperata“, ha detto Matri facendo riferimento all’intensità con cui l’ex Velina ha provato a porre rimedio allo sporco trovato in casa.

Successivamente si è capito anche chi avrebbe combinato il disastro. Pare sia stata la figlia più piccola della coppia, Beatrice, che con i pennarelli avrebbe esagerato con la sua fantasia.

Il pubblico social, che segue con affetto le vicende delle coppia e di tutta la famiglia, ha apprezzato il modo spensierato e autentico con cui la Nargi ha raccontato l’accaduto, sottolineando la capacità di non prendersi troppo sul serio nemmeno davanti a piccoli imprevisti domestici.