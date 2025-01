Potrebbe essere squalificata al GF Helena Prestes che nelle ultime ore ha reagito in modo molto particolare prima della puntata.

Sono ore decisive al Grande Fratello per il futuro di alcuni concorrenti. La produzione ha annunciato un provvedimento e in tanti pensano che questo possa essere preso verso Helena Prestes. La modella è convinta che sarà squalificata e per questa ragione ha deciso di comportarsi in modo molto particolare prima della puntata decisiva.

Helena Prestes, l’ipotesi squalifica al GF

Momenti caldissimi nella Casa del Grande Fratello con una puntata, quella che arriverà, che si annuncia decisiva con un provvedimento che verrà preso. In questo senso, Helena Prestes è convinta che la produzione deciderà per la sua squalifica.

Helena Prestes

La modella si era resa protagonista di un bruttissimo episodio con Jessica Morlacchi e, per tale ragione, è sicura che sarà lei la concorrente a pagarne le spese con, appunto, l’eliminazione dal reality show di Canale 5.

Nella Casa in tanti si stanno domandando se effettivamente le cose andranno come immagina Helena e, allo stesso tempo, alcuni concorrenti si sono anche accorti della reazione della modella in vista della puntata.

Le ultime azioni nella Casa

Alcuni concorrenti del GF si sono confrontati anche a seguito delle ultime mosse della Prestes prima della puntata. “Si vede, lei è sicura che verrà squalificata”, ha detto Javier. “Io credo di no, non vorrei”, ha aggiunto.

“Sembra che non abbia dubbi. La vedi che è sicura che sarà fatta fuori”, hanno detto altri concorrenti facendo riferimento alla ragazza.

La Prestes, appunto, stando ai telespettatori e suoi seguaci, avrebbe accettato la sua posizione e per questo avrebbe deciso di vivere le ultime ore in libertà e pace senza polemiche e rimanendo vicina alle persone con cui ha legato. Una scelta molto seria e matura. Resta da capire, quindi, cosa accadrà tra poche ore e se effettivamente la donna verrà esclusa dal reality di Canale 5.