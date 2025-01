“Ilary è uno stile di vita”. E su Mediaset… la Blasi senza freni

Il nuovo docufilm sulla sua vita ma anche i progetti professionali, passati e futuri: Ilary Blasi si racconta a tuttotondo.

Tutti in trepidazione per il docufilm sulla sua vita in uscita in data 9 gennaio 2025: Ilary Blasi si è raccontata in questo senso al settimanale Chi spiegando alcuni dettagli inediti della nuova lei ma anche rispondendo ad alcuni rumors relativi al suo futuro professionale con presunti dissapori con Mediaset e nello specifico con Pier Sivlio Berlusconi e Silvia Toffanin.

Ilary Blasi: la tv e il commento su Mediaset

Parlando al settimanale, Ilary Blasi ha subito voluto fare il punto sul suo lavoro e i progetti futuri chiamando in causa in un certo senso anche Mediaset.

“È difficile spiegare”, ha raccontato Ilary a Chi. “Ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza”.

Ilary Blasi

La conduttrice ha proseguito: “Sono più i ‘no’ che dico e ogni volta mi prendo il rischio, vado a istinto. Anche quando finì Passaparola, non ho mai accettato programmi sportivi, era scontato. Ho scelto di non farlo. Poi in tv non recito una parte. A tanti non piaccio ma Ilary è uno stile di vita“.

Facendo poi riferimento alla presunta crisi della sua amicizia con Silvia Toffanin, la Blasi ha smentito categoricamente anche queste voci, compresi i presunti dissapori con Pier Silvio Berlusconi.

L’incontro con Bastian

Non è mancato anche un passaggio sul nuovo compagno Bastian Muller. In questo senso la Blasi ha raccontato a Chi: “Una cartomante mi aveva anticipato che negli Stati Uniti avrei incontrato l’uomo della mia vita”, ha detto la conduttrice. “Ed è successo proprio all’ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno. Chiamalo caso, colpo di fortuna, Bastian si è avvicinato e mi ha chiesto come mi chiamavo per seguirmi su Instagram! Io ero rimasta all’antica, con il numero di telefono, ero fuori dal mercato da 20 anni”.