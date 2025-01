Ansia per il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: il messaggio in ospedale

Ore di agitazione per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che hanno comunicato alcune problematiche di salute avute dal figlio Tancredi.

Grande spavento in queste ore per l’ex coppia del GF formata da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che hanno vissuto momenti di grande tensione per la salute del loro secondo figlio, Tancredi. Il ragazzino, infatti, è stato ricoverato in ospedale per qualche problema non ben precisato. La coppia ha raccontato alcune situazioni vissute ai fan.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: il figlio in ospedale

Non sono state giornate facili per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute del figlio Tancredi. La coppia ha spiegato che il ragazzino sia stato costretto al ricovero in ospedale, inizialmente a Carpi, e successivamente dovrà sottoporsi a nuovi controlli al Bambino Gesù di Roma.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti

Attraverso alcune stories su Instagram, Katia e Ascanio hanno spiegato quanto accaduto senza fornire, però, dettagli: “Volevano ringraziare tutti, nessuno escluso, le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi che ci hanno assistito con affetto, con immensa professionalità e anche con quel pizzico di simpatia, ironia, che li contraddistingue”.

Ascanio ha poi aggiunto: “Il reparto pediatrico, si tratta di un bambino di 11 anni, è stato fantastico. E’ stato bello poter passare questi tre giorni difficili con la loro capacità di tranquillizzarti, che è comunque la cosa più importante”.

La situazione

Come detto, la coppia non ha spiegato cosa sia accaduto al ragazzino ma ha rassicurato, per ora, sulle sue condizioni: “Tank (diminutivo di Tancredi ndr) ora sta meglio. Cerchiamo di apportare comunque le giuste attenzioni che servono in questo momento”.

E ancora: “Siamo tornati a Roma oggi pomeriggio dovremmo andare al Bambino Gesù e cercare di capire cosa sia successo esattamente e trovare un percorso, però volevamo veramente ringraziarvi perché è stato importante avere persone così in gamba e competenti, ma nello stesso momento affettuose in grado di tranquillizzare noi e il nostro Tank”.

La speranza è che il ragazzino di 11 anni possa presto riprendersi e, allo stesso tempo, che l’intera famiglia possa superare il brutto momento vissuto.