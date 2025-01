Follia di Tina Cipollari a Uomini e Donne: il gesto contro Gemma, il video

Una gag, forse esagerata, è finita nel peggiore dei modi a Uomini e Donne: il folle gesto di Tina Cipollari verso Gemma Galgani.

Il 2025 di Uomini e Donne è iniziato come lo avevamo lasciato, ovvero con il rapporto sempre più teso tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama del trono over, Gemma Galgani. A confermare tutto è stata la prima che ha compiuto un gesto esagerato verso la signora torinese gettandole una secchiata d’acqua addosso in studio.

Tina Cipollari: gavettone a Gemma

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 8 gennaio 2025, l’opinionista Tina Cipollari ha sorpreso il pubblico con un gesto clamoroso nei confronti della dama torinese Gemma Galgani. Dopo un ballo sensuale con Fabio Cannone, ex corteggiatore di Gemma, ecco la mossa dell’opinionista.

Maria De Filippi

La Cipollari, infatti, ha lasciato lo studio per qualche momento salvo poi rientrare con un secchio d’acqua.

Non un oggetto casuale dato che, pochi istanti dopo, sorprendendo tutti, lo ha rovesciato addosso a Gemma, dichiarando: “Ognuno ha quel che si merita“. Dal canto suo la Galgani è rimasta spiazzata e si è rialzata in piedi senza parole e completamente inzuppata.

Le reazioni

Questo episodio ha riacceso la storica rivalità tra le due protagoniste del programma pomeridiano di Canale 5, suscitando immediate reazioni sia in studio che sui social media. Molti telespettatori hanno espresso il loro sconcerto per l’accaduto, giudicando il gesto di Tina eccessivo e poco rispettoso. Alcuni utenti hanno definito l’azione come un atto di bullismo, chiedendo maggiore moderazione nei comportamenti mostrati in trasmissione.

Va detto, che, al contrario, una parte del pubblico ha trovato l’episodio divertente, interpretandolo come l’ennesima dimostrazione dell’ironia e della spontaneità che caratterizzano il rapporto tra Tina e Gemma che già in passato avevano avuto confronti di questo tipo. Staremo a vedere se ci saranno nelle prossime ore dei risvolti.