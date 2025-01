“Pagliaccio”: Sonia Bruganelli sbotta, con chi ce l’ha

Scintille e parole grosse: protagonisti il manager Lucio Presta e Sonia Bruganelli che non se le sono mandate a dire.

In queste ore Paolo Bonolis ha annunciato la fine del rapporto lavorativo con il suo manager storico Lucio Presta e in generale con la società di riferimento. A seguito della diffusione della notizia sono arrivate svariate reazioni compresa quella del manager e la successiva replica, apparentemente a lui riferita, di Sonia Bruganelli, ex moglie del famoso conduttore.

Bonolis-Presta, collaborazione finita: frecciata a Sonia Bruganelli

Come anticipato, in queste ore Paolo Bonolis ha comunicato la fine del rapporto lavorativo con il suo manager storico Lucio Presta e con la società di riferimento. Una situazione che ha portato l’uomo a commentare in modo particolare l’annuncio con tanto di riferimento a Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Sotto al post di Bonolis, infatti, come riportato da Il Giornale, Lucio Presta ha scritto: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Il riferimento pare essere proprio alla ex moglie del conduttore che, come spiegato dal quotidiano, in passato avrebbe preso le distanze dal manager. Questo avrebbe quindi portato Presta a vederla come “la causa” del divorzio dal presentatore.

La stoccata della donna

Ad ogni modo, il commento di Lucio Presta non è passato inosservato tanto che i più attenti hanno notato che qualche ora prima della comunicazione ufficiale su Bonolis e il manager, proprio la Bruganelli aveva condiviso una storia Instagram con un reel con tanto di didascalia che recitava: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”. Che possa essere stata una frase proprio su questa vicenda? In molti, adesso, la starebbero leggendo in questo senso… Staremo a vedere se ci saranno ulteriori dettagli o repliche.