“Stanno insieme”: nuova teoria su due allievi di Amici. Ma quel dettaglio…

Alcuni utenti del web sono convinti che all’interno della scuola di Amici sia in corso una relazione tra due allievi. La situazione.

Si inizia ormai a fare sul serio della scuola di Amici di Maria De Filippi ma tra lezioni ed esami c’è spazio, indubbiamente, anche per instaurare bellissimi rapporti umani tra allievi. In questo senso, secondo molti telespettatori e utenti del web, sarebbe in corso una “ship” tra un cantante e una ballerina…

Amici, la teoria su due allievi

Ormai da qualche settimana si parla di una ipotetica relazione tra due allievi della scuola di Amici. Di chi stiamo parlando? Di Alessia e di Luk3, molto chiacchierati sui social da parte di chi segue la trasmissione e anche da parte di chi si fa trascinare in questi “gossip”.

Maria De Filippi

La giovane ballerina e il cantante sicuramente hanno un bel feeling e la questione della presunta storia è stata anche alimentata dalla recente esibizione a Capodanno dei due con il cantante che si è esibito sulle note di ‘Parigi in motorino’ e la danzatrice che ha ballato al suo fianco coreografando il pezzo.

Ma ci sarebbe di più…

Ha detto che c'è una storia tra luk3 e Alessia e tra Daniele e Alessio, che però quest'anno la produzione non vuole far uscire le relazioni per gestire meglio le eliminazioni — Giulia~università era~🐍🩵🌊 (@bebravebehappy1) January 7, 2025

Il dettaglio e la “smentita”

Oltre ai commenti degli utenti sulla relazione, alcuni fan avrebbero notato un qualcosa sul corpo di Alessia. Un segno che aveva fatto ipotizzare, chissà, magari ad un bacio troppo intenso proprio del giovane cantante.

Un dettaglio importante e che avrebbe potuto confermare la relazione. Peccato che, come fatto notare da Novella 2000, la madre della danzatrice abbia smentito tutto facendo chiarezza.

La mamma di Alessia, infatti, ha spiegato sempre via social: “Si è bruciata con la piastra per i capelli”. Insomma, resta ancora un velo di misterio sul vero rapporto tra la ragazza e il ragazzo che, per il momento, hanno preferito non dire nulla su eventuali reciproci sentimenti.