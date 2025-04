The Couple è iniziato e si è già fatto riconoscere: l’esilarante siparietto di Elena Barolo e la reazione di Tommassini.

Nella serata del 7 aprile è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. In poche ore sono stati tanti i momenti iconici ed esilaranti, ma c’è stato un momento di pura comicità ha conquistato pubblico e social. Protagonista indiscussa della scena è stata Elena Barolo, concorrente in coppia con l’amica e collega Thais Wiggers. Ma scopriamo che cosa è successo.

The Couple: la battuta esilarante di Elena Barolo

Alla domanda su come spenderebbe il premio finale da un milione di euro, Elena ha risposto con naturalezza: “Vorrei una casa in Normandia… ho un debole per gli uccelli“. Una frase che ha immediatamente scatenato le risate del pubblico in studio e online, per il doppio senso che non è certo passato inosservato.

Non appena Elena Barolo ha pronunciato la fatidica frase, Ilary Blasi ha colto l’occasione per scherzare: “Uccelli, nel senso di volatili? È meglio specificare…“. Barolo ha confermato, spiegando che ama i volatili e che sogna una casa immersa nella natura.

A rendere il momento ancora più spassoso è intervenuto l’opinionista Luca Tommassini che, con prontezza, ha finto di prenotare un volo sul cellulare, facendo ridere tutti.

La prima puntata di The Couple: siparietti e prove

Il siparietto si è trasformato in un crescendo di ironia quando Blasi ha chiesto: “C’è un uccello in particolare che ti piace?“. “La passera scopaiola” ha risposto Elena, citando anche altri uccelli in modo perfettamente consapevole del doppio senso, concludendo persino con una poesia.

Il momento è subito diventato virale sui social, contribuendo al successo del format The Couple, che unisce dinamiche di coppia, momenti di leggerezza e colpi di scena.

Grazie a siparietti come questo, The Couple potrebbe presto imporsi come uno dei programmi più commentati del palinsesto di Canale 5.