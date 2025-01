Il Grande Fratello annuncia l’annullamento del televoto: ci sarà un provvedimenti disciplinare. Squalifica in arrivo? I rumors sui social.

Il Grande Fratello sorprende i telespettatori con un colpo di scena inaspettato: il televoto settimanale, aperto lo scorso 30 dicembre, è stato ufficialmente annullato. La comunicazione è arrivata tramite i canali social del reality show, accompagnata dall’annuncio di un provvedimento disciplinare che verrà svelato nella prossima puntata, prevista per mercoledì 8 gennaio.

Gli spettatori che hanno votato tramite SMS riceveranno un rimborso, ma la decisione alimenta le speculazioni: cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: Helena Prestes e Jessica Morlacchi al centro delle polemiche

L’annullamento del televoto, annunciato dalla pagina social del reality attraverso un post, sembra essere legato al duro scontro che ha coinvolto Helena Prestes e Jessica Morlacchi nei giorni scorsi.

La lite tra le due concorrenti ha scatenato un’ondata di polemiche dentro e fuori dalla Casa. Secondo indiscrezioni, la produzione potrebbe optare per una squalifica o per un televoto flash che permetterà al pubblico di decidere chi tra Helena e Jessica dovrà abbandonare il gioco.

Ma non è tutto. Un ulteriore episodio di tensione avrebbe coinvolto Ilaria Galassi, che avrebbe espresso l’intenzione di abbandonare il reality. Una settimana decisamente movimentata per i concorrenti e per la produzione.

Gli staff delle gieffine intervengono

Dopo la lite, anche gli staff delle due concorrenti hanno preso posizione. La famiglia di Jessica Morlacchi ha chiesto apertamente la squalifica di Helena Prestes, accusandola di atteggiamenti aggressivi.

Dal canto suo, il team di Helena ha invitato la produzione a valutare con attenzione i comportamenti di Jessica, chiedendo provvedimenti a tutela della concorrente.

La tensione cresce e i fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà la decisione del Grande Fratello.